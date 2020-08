Igea: "El juez determinará si el riesgo para la salud es suficiente o no para mantener el confinamiento"

La Junta no apurará los plazos para enviar al juez la información adicional que ha solicitado para decidir sobre la petición de la Junta de mantener siete días más el confinamiento de Aranda. La consejera de Sanidad y el vicepresidente de la Junta han asegurad que enviar esta documentación a la mayor brevedad posible, antes de finalizar el día de hoy tratando de argumentar los motivos de su solicitud. Lo han hecho en una comparecencia pública en la que han valorado la situación epidemiológica que vive la comunidad, con especial referencia a la situación de la capital ribereña.

El vicepresidente de la Junta Francisco Igea ha pedido tiempo para comprobar la eficacia de las medidas que se han tomado, recordando que al menos hay que esperar los 14 días en los que se produce la incubación de la enfermedad. “Los datos de hoy responden al panorama de hace una semana” ha asegurado para explicar también que el juez recibirá los datos que ha solicitado para tomar una decisión sobre la prórroga del confinamiento de Aranda siete días más “pero entendemos que no tienen sentido suspender el confinamiento cuando no han pasado 14 días, porque todavía no hay manera humana de saber si has conseguido el efecto cuando el periodo de incubación del virus son 14 días. Si no esperamos ese tiempo no podemos saber cuánta gente con seguridad estaba contagiada en ese momento y si hemos conseguido paralizarlo” ha explicado el vicepresidente apelando a argumentos sanitarios. “Yo no soy quien para rebatir un argumento jurídico, pero lo que tenemos claro es que el confinamiento y la restricción de la movilidad son las medidas que se han mostrado más eficaces para contener la expansión de los contagios en una situación de transmisión comunitaria. Pero en un estado de Derecho tenemos que someternos a la decisión judicial”. Por eso ha querido separar la responsabilidad de cada parte. “Nosotros somos responsables de nuestras decisiones, las tomamos basados en criterios epidemiológicos, políticos y sanitarios, pero en un Estado de Derecho tienes que someterte a lo que dicte el juez” ha insistido el vicepresidente de la Junta. “Nosotros somos un gobierno responsable que en una situación como esta toma decisiones y no deja que las cosas vayan más allá de lo que entiende razonable. Pero en el ámbito de la Justicia será el juez quien determine si, en esta situación, el riesgo para la salud de los ciudadanos en Aranda y en la comunidad es suficiente o no para mantener esta medida. Será su responsabilidad porque no puede ser de otra manera ni de ninguna otra persona."

Igea ha anunciado que si el juez deniega la prórroga finalizará el confinamiento y no habrá una nueva petición de la Junta para reinstaurar esta medida “porque no tendría ningún sentido”. El vicepresidente de la Junta ha puesto este caso como ejemplo de la necesidad de que el Gobierno de la nación habilite instrumentos para que las Comunidades Autónomas puedan adoptar las decisiones que consideren oportunas sobre sus territorios para la gestión de esta crisis sin tener que supeditarse a los tribunales para ganar en agilidad sin el riesgo de paralizaciones y evitar la carga de trabajo añadida que suponen estos procesos judiciales.

El vicepresidente de la Junta se ha dirigido a las poblaciones de Íscar, Pedradas de San Esteban y Aranda de Duero para agradecer “la colaboración y buen ánimo” con los que la población de las localidades confinadas ha asumido estas medidas