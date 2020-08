VOX dispondrá de un tercio de tiempo para sus intervenciones en la cámara vasca y un solo asesor

El partido de Santiago Abascal, que cuenta con una sola parlamentaria en la Camara Vasca, Amaia Martínez, tendrá un tercio del tiempo establecido para las intervenciones en el Parlamento respecto al resto de grupos y contará con un único asistente, tras el acuerdo alcanzado entre PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU. Este reparto pasará este jueves por la Mesa del Parlamento y será aprobado por la Junta de Portavoces.

La formación de Martínez no ha podido contar con grupo propio, porque no ha logrado los tres escaños mínimos para ello, y ha pasado al grupo mixto. No obstante, Vox no se verá en la misma situación que UPyD cuando estuvo en el Parlamento y pasó al grupo mixto, con Gorka Maneiro como único parlamentario.

Entre los años 2012 y 2106, UPyD, que tenía la llave para decantar mayorías dispuso de los mismos tiempos que el resto de grupos y de tres asesores. El resto de formaciones llegaron a la conclusión en ese mandato de que UPyD estaba 'sobredimensionado'. Esto es lo que, según fuentes de los partidos que han acordado el reparto de tiempos y asistentes, del que se han desmarcado la coalición PP+Cs y el propio VOX, se ha pretendido impedir en esta legislatura.

ACUERDOS

En la pasada legislatura hubo un acuerdo unánime de los partidos con representación parlamentaria para el reparto de 40 asistentes, en base al cual se atribuía dos fijos por grupo, uno por portavoz de grupo y un número variable según los escaños por tramos.

En esta ocasión, el consenso para el reparto de los 41 asesores de este mandato se ha producido entre PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, y se aplicará la regla de otorgar un asistente por grupo, uno por portavoz y un número variable teniendo en cuenta la representación.

De esta manera, VOX, que no tiene grupo al contar con un solo parlamentario en lugar de los tres mínimos para ello, solo tendrá un asesor correspondiente al de portavoz de grupo.

En base a ello, PNV, EH Bildu y PSE-EE, que han incrementado escaños, los jeltzales en tres, la coalición soberanista en otros tres y los socialistas en uno; obtendrán un asesor más que en la pasada legislatura, mientras que Elkarrekin Podemos, que ha perdido cinco representantes, y PP, con tres parlamentarios menos, tendrán dos y un asesor menos, respectivamente.

En este mandato, en los que se refiere exclusivamente a los grupos, el PNV, que tiene 31 escaños, contará con 13 asistentes, EH Bildu, con 21 parlamentarios, tendrá 10, PSE-EE, 10 asientos, con 7, mientras que Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, que cuentan cada uno con 6 escaños, tendrán 5 asesores. VOX, con una única representante integrada en el Grupo Mixto, dispondrá de 1 asistente.

TIEMPOS

También ha habido un acuerdo de jeltzales, la coalición soberanista, socialistas y morados de cara a los tiempos de debate de las sesiones plenarias, que implica que la parlamentaria de VOX tendrá un tercio del tiempo del que dispone el resto de grupos para sus intervenciones.

De esta forma, Amaia Martínez tendrá algo más de tres minutos para intervenir en las sesiones plenarias y para replicar, salvo en los plenos de investidura, de política general o monográficos, en los que contará con diez minutos.

Además, mientras el resto de grupos parlamentarios podrán registrar dos iniciativas en cada uno de los plenos ordinarios quincenales, Vox sólo podrá plantear una cada tres plenos.

Por último, Martínez sólo podrá registrar una interpelación y cuatro preguntas cada tres plenos de control, frente a la posibilidad del resto de formaciones de defender una interpelación y cuatro preguntas orales a miembros del Ejecutivo en cada uno de los plenos de control.