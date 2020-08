Los socorristas irán a la huelga: "Sólo reclamamos lo que es nuestro"

Los socorristas de A Coruña se han concentrado hoy en el paseo marítimo, frente a la playa de Riazor, para reclamar que la empresa concesionaria del servicio, Move Servicios de Ocio y Deporte, cumpla con las condiciones laborales.

Denuncian que no les quiere pagar las horas extra, pactadas con la empresa, y que no les suministra los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo.

Han llegado a estar, por ejemplo, sin suero o agua oxigenada en las casetas. Los walkie talkies están rotos y las motos de agua estuvieron tiempo estropeadas. Hacen dos horas extra a la semana y la empresa ahora les dice que no se les va a pagar, seríoan alrededor de 200 euros al acabar la temporada. Piden la intervención del Concello. Irán a la huelga el próximo martes, 18 de agosto. Denis González, presidente del Comité de Empresa, de la CIG, sindicato mayoritario.

La huelga tiene carácter indefinido. Están afectados unos 50 socorristas que prestan servicio en Riazor, Orzán, Matadero, Lapas y Torre. Denuncian también el despido de un compañero y sanciones a otros cinco. Algunos, con multas de quince días de empleo y sueldo.

El Concello de A Coruña se ha puesto en contacto con la concesionaria Move Servicios y le ha reclamado todos los documentos que certifiquen el cumplimiento del contrato, así como la homologación de todo el material. El director del área de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, señala que harán cumplir los pliegos, no obstante, hay cuestiones como "pactos no escritos" en los que no tiene competencia.

El contrato de emergencia del servicio de salvamento en las playas urbanas de A Coruña finalizará en un mes.