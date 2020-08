La Atención Primaria avisa: "estamos desbordados y en situación límite"

Los profesionales de Atención Primaria se muestran desbordados de nuevo ante la nueva ola de contagios de COVID-19. Desde los centros de salud avisan, su situación es "límite" y ya están reorganizándose de forma independiente por el "abandono de la administración" de cara a una segunda ola de coronavirus.

Desde la gerencia de la Atención Primaria "no hay ninguna directriz", por eso actúan por su cuenta. "La situación de los profesionales es dramática, estamos doblando turnos, estamos todo el día en el centro y no se ha habilitado el teletrabajo", sostiene Mar Noguerol, doctora de Atención Primaria y portavoz de AP Se Mueve. Se están empezando a demorar consultas de pacientes crónicos y se están disminuyendo de nuevo consultas presenciales.

Preocupa y mucho entre los profesionales de los centros de salud la falta de rastreadores en la Comunidad de Madrid. Aseguran que los rastreos los tienen que hacer ellos y lo califican como un "trabajo ingente", ya que "la onda expansiva de los positivos es tremenda porque cada caso genera también el aislamiento de sus contactos estrechos y eso hay que detectarlo, avisarles, transmitirles la necesidad de aislamiento y hacerles las PCRs". Sostiene Noguerol que llegará el punto en el que "esto no se podrá soportar".

Se muestran indignados por la privatización del rastreo en Madrid porque "será difícil lograr el contacto con Atención Primaria si se privatiza el sistema". No creen que haya sido una buena solución, teniendo en cuenta, además, que "de la lista de médicos que ofreció el Colegio de Médicos no se llamara a nadie". Los 22 rastreadores contratados a través de Quirón "no solucionan nada ni en cuanto a cifras ni en cuanto a su contacto con Atención Primaria".

Normalmente, dice, sufren una falta de recursos que pueden "ir sorteando", pero en esta situación epidemiológica "es imposible de gestionar la situación". El número de casos es "imparable" y "lo que nos estamos jugando es un nuevo confinamiento en la Comunidad de Madrid".

Advierten desde Atención Primaria que, a pesar de que un contacto en seguimiento dé negativo en la prueba del COVID, debe guardar un aislamiento de dos semanas y tienen dificultades para transmitir la necesidad de ese aislamiento porque "la Consejería no transmite esta información".

Desde el sector instan a la Consejería a que tome medidas para afrontar la segunda ola de contagios y por otra parte agradecen el compromiso de los madrileños y madrileñas que cumplen con las recomendaciones sanitarias.