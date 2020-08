Lima: "He vuelto al UCAM Murcia CB para hacer cosas grandes"

Augusto César Lima, pívot internacional brasileño que ha vuelto al UCAM Murcia Club Baloncesto, ha afirmado con total rotundidad en la presentación como jugador universitario en su tercer ciclo en Murcia que viene a ganar: "Vengo para volver a hacer grande al UCAM CB y que la gente tenga miedo cuando venga a jugar a Murcia".

Lima, que fue grana de 2013 a 2016 y luego regresó en 2018, ha comparecido en la sala de prensa del Palacio de los Deportes junto a Alejandro Gómez, quien ha valorado la decisión del brasileño de regresar después de una temporada en la que ha brillado con el San Pablo. No en vano fue clave en un conjunto que llegó a las semifinales de la Liga Endesa y en el que promedió 7,8 puntos con 60% de acierto en tiros de dos, 6,1 rebotes, 1 asistencia, 1,1 tapones, 1 robo de balón y 11,3 de valoración en 20 minutos por partido en sus 29 encuentros en el curso 2019/2020.

Gómez ha resaltado que "es difícil encontrar en el mundo del deporte profesional y del baloncesto a alguien que renuncie a muchísimo dinero como ha hecho Augusto en el mejor momento de su carrera" y ha añadido que "el hecho de sentir este club como suyo cuando ha jugado en otro equipo, incluso fuera de España, es de destacar y es que él ha vivido las victorias y las derrotas como si estuviera en la plantilla".

"Tenerle no solo es reconfortante a nivel profesional, sino también a nivel personal", ha reconocido el director general del UCAM CB.

Por su parte, Lima, quien fue partícipe de la consecución de la medalla de bronce en la Liga de Campeones FIBA en Atenas en 2018, el mayor logro en la historia del club murciano, ha dejado claras sus intenciones.

El de Río de Janeiro, de 28 años y que ha firmado un contrato por tres campañas, ha mostrado su ambición en la que ha sido su tercera presentación como jugador del cuadro universitario: "Los dos últimos años del equipo han sido irregulares y yo espero contribuir a volver a hacer grande al UCAM CB y que la gente tenga miedo cuando venga a jugar a Murcia".

"Yo tengo el objetivo de ayudar a Sito Alonso en todo lo que me pida, ayudar a Sadiel Rojas y a Nemanja Radovic, como capitanes, a llevar el vestuario lo mejor posible, a los jugadores que no conocen la liga a adaptarse bien... Creo que contamos con una de las plantillas con más talento que ha tenido el club y yo no he venido aquí solo para estar con mi hija sino que estoy aquí para hacer cosas grandes y para eso hay que trabajar mucho", ha comentado también.

Precisamente del técnico grana, con quien coincidió en el Cedevita Zagreb croata, Lima ha indicado que habla bastante con él: "Es una persona a la que le tengo muchísimo cariño, hemos pasado por muchas cosas difíciles juntos y eso se nos ha quedado marcado. Así que ahora estamos otra vez juntos y queremos hacer cosas grandes".

Además, ha hecho una reflexión en tiempos de pandemia. "Hemos aprendido que el dinero no lo es todo. Aquí estoy con mi familia y este club es mi familia. Ahora doy más valor a estas cosas".

Precisamente, sobre la nueva normalidad en la Liga Endesa, el jugador del UCAM CB ha mostrado su opinión. "Van a cambiar muchas cosas, van a cambiar reglas y tenemos que protegernos lo máximo posible", ha manifestado.