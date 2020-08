Adaba renueva directiva y arranca motores para la próxima temporada

Se había hecho esperar, pero por fin este pasado viernes Adaba Almería celebró su Asamblea anual de socios en el hotel AC Almería. Con ello ponía punto y final a una crisis motivada hace meses antes por la salida de algunos directivos, el coordinador deportivo y algunos entrenadores para formar parte del proyecto de otro club después de que Abada acabase las últimas temporadas con superávit en lo económico, y con unos resultados espectaculares en todas las categorías en lo deportivo.

Una directiva entre la juventud y la experiencia

Una de las razones por las que ADABA ha sido incapaz de responder a todos los rumores sobre su “incierto” futuro durante estos meses se ha debido a la re-construcción que ha llevado a cabo en su dirección. La citada “espantada” de directivos y entrenadores de un club viable en lo económico y exitosa en lo deportivo ha dejado estos meses muy expuesto a rumores de todo tipo a un club con más de un cuarto de siglo de historia.

Episodio que quedó cerrado el pasado viernes tras varias semanas de trabajo interno con la ratificación en Asamblea de una nueva directiva que combina la juventud con la experiencia. Así en ella repite María José Abad como presidenta. Una de las personas que más ha luchado por la supervivencia del Club en solitario, junto al actual vicepresidente Ricardo Aguado González. También repite Manuel Hernández Expósito como secretario, y los vocales Luis M. Parejo Laverry (presidente los últimos doce años), Enrique García Terriza, Juan Antonio Moreno García y Juan Ramón Aguilera Molina. El nuevo tesorero del club es Francisco Molina Pardo, que sustituye a Miguel Ángel Laguía Hermida.

Un equipo viable económicamente y con superávit

Adaba es una organización viable. Prueba de ello es que el pasado año, a pesar de la crisis sanitaria que llevó a suspender la actividad deportiva durante los úl-timos meses, acabó la temporada en superávit. Ello a pesar de varios meses de inactividad y que como consecuencia de ello se viese obligado a suspender eventos como el Torneo de Semana Santa, en el que vienen participando más de mil niños procedentes de clubes de toda España, o del Campus de Verano, entre otras actividades.

La inviabilidad económica del Club ha sido un argumento demasiado repetido estos meses para justificar la supervivencia del Club. Las cuentas fueran mostradas a los asistentes en la Asamblea, y están a disposición de cualquier socio que quiera comprobarlas.

El principal problema económico del Club no es de viabilidad, sino estructural con tres personas que actualmente se encuentran en un ERTE de ADABA: el ex coordinador deportivo y dos entrenadores que estaban en nómina. Estas tres personas no han renunciado a su puesto en ADABA a pesar de llevar tiempo en la estructura de otro club perjudicando enormemente el normal funcionamiento de nuestra entidad, y a pesar de que se les ha requerido que lo hagan. Actitud que no sólo está perjudicando al Club no sólo en lo económico sino también en lo deportivo. Es por ello que ADABA va a emprender acciones legales y federativas contra ellos de forma paralela para forzar la renuncia de estas tres personas que tanto daño están haciendo al club que tanto les ha dado.

Negociaciones con el CB Almería

Otro punto que se intentó aclarar en la Asamblea fueron los contactos que directivos y coordinador técnico de la anterior etapa llevaron a cabo con CB Almería. La idea inicial era fusionar algunos equipos en categorías superiores con el objetivo de hacer equipos competitivos para competir en eventos deportivos fuera de la provincia.

Las negociaciones no sólo no fructificaron sino que derivaron en un proyecto de fusión “absorción” a gran escala del CB sobre Adaba en la que la marca Adaba desaparecía y donde según cálculos efectuados por nuestro club suponía que un porcentaje de niños muy alto se quedarían sin jugar en competiciones federadas, contando sólo con la vuelta a las escuelas municipales como única salida. Algo a lo que desde le principio se opuso ADABA, y menos aún sin ser ratificado en una Asamblea de socios.

Adaba no se niega a hablar con otros clubes para colaborar con ellos, pero siempre en igualdad de condiciones y bajo propuestas que permitan un beneficio mutuo.

Nuevo proyecto deportivo 2020/21

Junto a la viabilidad y la supervivencia del Club, el nuevo proyecto deportivo de Adaba es otro de los temas que más expectación ha despertado en las últimas semanas entre socios y familias de ADABA. Algo que se ha retrasado por las personas que siguen en el ERTE del club a pesar de estar ya integradas en la estructura de otro club de baloncesto de la ciudad.

Finalmente Adaba ha podido encargar el nuevo proyecto deportivo a su nuevo asesor Francisco Alcaraz Díaz, un hombre de la casa, con una larga trayecto-ria y experiencia en distintas categorías dentro del Club. Francisco Alcaraz es di-plomado en Magisterio en Educación Física y trabaja como profesor en un cole-gio de la provincia. El año pasado se echó a la espalda todos los equipos femeninos del club con grandes resultados. Un hombre fiel a los colores del club que, sin renunciar a la competitividad de los equipos en las distintas categorías, es un convencido del lema “BA-LON-CES-TO PARA TOD@S”.

Uno de los aspectos que más va a cuidar ADABA es la cantera. Para ello su Coordinador de Escuelas, que a su vez se encargará de coordinar todo el equipo que trabajo de los monitores en los centros educativos.

El proyecto abarca ocho equipos en categoría masculina, y cinco en femenina en competición federada, y un equipo senior en cada categoría. No obstante, el proyecto contempla ir aumentando en las próximas temporadas el número de equipos hasta lograr cubrir todas las edades desde la categoría Pre Benjamín hasta la Senior. En los próximos dos o tres años se irá trabajando para conse-guir una amplia base de jugadores en las categorías pre-benjamín, benjamín y alevín a través de varias líneas de trabajo.

Los niños en competiciones federadas tendrán tres entrenamientos de 90 minu-tos semanales, y los de escuelas deportivas dos de 60 minutos. Además, se cuidarán aspectos como la nutrición infantil, la preparación física, la puntualidad, regularidad de asistencia a entrenamientos, y valores como el respeto, el civismo y el compañerismo.

Por supuesto, y siempre que las circunstancias lo permitan, se seguirá apostando por todos los eventos propios del club y priorizando la participación en eventos deportivos fuera de la provincia.

Pero no sólo se cuidará a la cantera. También a las categorías superiores. A la formación continua de los entrenadores, y la citada participación en torneos fuera de la provincia, se suma la búsqueda de un acuerdo con algún gran club de referencia a nivel nacional para que nuestros jugadores puedan asistir a torneos, tecnificaciones, y demás eventos de forma preferente, y puedan así tener un escaparate donde poder formarse y exhibir sus conocimientos y habilidades en eventos de máximo nivel.

Adaba no sólo no desaparece, sino que se renueva para coexistir en condiciones de igualdad y respeto con el resto de clubes de la ciudad y la provincia, y para seguir cumpliendo su función social de promocionar el deporte base sin renunciar por ello a la consecución de grandes éxitos deportivos como hasta ahora.

En las próximas semanas se irán haciendo públicos nombres de entrenadores y más detalles del nuevo proyecto deportivo. Estén atentos.

Tenemos otros 25 años para seguir haciendo Baloncesto para Todos.

Atentamente, la Presidenta:

María José Abad Abad