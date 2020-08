La Generalitat estudiarà tancar escoles a partir de 2 contagis en grups separats

Les conselleries de Salut i Educació estudiaran el tancament dels centres educatius a partir de l'aparició de dos contagis en dos grups de convivència separats.,En el cas que els centres educatius tinguin diferents edificis i els contagis es concentressin en només un d'ells, el tancament seria només del bloc en qüestió.

En el cas que els centres educatius tinguin diferents edificis i els contagis es concentressin en només un d'ells, el tancament seria només del bloc en qüestió.

Així ho ha anunciat avui dijous el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una roda de premsa en què ha presentat el protocol de gestió dels casos de Covid-19 en l'àmbit escolar juntament amb el director general de Centres Públics, José González-Cambray; i el director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut, Marc Ramentol.

"La proposta la farà l'autoritat sanitària a partir de les dades que obtingui del rastreig i les anàlisis epidemiològiques. Que quedi clar que no és l'única condició", ha subratllat Bargalló.

"Hem fet aquest protocol per mantenir les escoles obertes, no per tancar-les a la primera de canvi", ha indicat Ramentol, que ha afegit que la decisió de tancar el centre es prendrà en funció del context epidèmic i en cas que les mesures que preveu el protocol no hagin permès controlar la transmissió del virus.

En concret, el protocol, elaborat entre els departaments de Salut i Educació, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria i diferents experts, estableix que cada centre tindrà un Centre d'Atenció Primària de referència, així com una infermera de l'esmentat ambulatori per resoldre dubtes, i els directors dels centres rebran una formació específica.

Així mateix, dicta que quan es detecti un possible cas de Covid-19 en alumnes, professors o treballadors del centre, el pacient sospitós s'ha de dirigir al CAP de referència, on determinaran si cal fer una prova PCR, que s'intentarà fer durant les primeres 24 hores des de l'aparició dels símptomes i en aquest cas la persona i els seus convivents estrets hauran d'estar aïllats fins a obtenir els resultats.

En aquest punt, en tractar-se d'un possible cas en l'entorn educatiu, el gestor Covid ja posarà en marxa els serveis de vigilància epidemiològica territorials per posar-se en contacte amb el centre educatiu i obtenir les dades dels contactes estrets que formen part del grup estable del cas sospitós.

En el cas que es confirmés el contagi s'activarà immediatament l'aïllament de 14 dies per a tots els membres del grup estable, als quals es realitzarà també test PCR, el que suposarà la suspensió de l'activitat lectiva presencial.

Tot i que aquests contactes estrets d'un contagiat donin negatiu en el test PCR, han de mantenir l'aïllament durant els 14 dies.

Si el contagiat és un alumne amb germans al centre, aquests, com a membres convivents d'un contagiat també hauran de seguir l'aïllament, mentre que els seus companys de classe no hauran d'aïllar-se, sempre que els germans no donin positiu en el test PCR.

En cas de contagis en dos membres no convivents que formen part de dos grups estables diferents dins d'un mateix espai, com pot ser un edifici, una ala d'un edifici o un torn, es recomanarà la quarantena dels grups de convivència d'aquell espai durant 14 dies, mentre que si es donen dos contagis en dos o més membres de diferents grups estables i de diferents espais es plantejaria la interrupció lectiva presencial de tot el centre.

En funció de l'evolució de la pandèmia en el centre i en l'entorn geogràfic en què es trobi, les autoritats sanitàries i educatives obren la porta a prendre altres mesures com utilitzar la mascareta en tot moment, atès que dins del grup estable està permès no usar-la, o cribratges massius, entre d'altres.

El retorn al centre educatiu d'un cas confirmat de Covid-19 es farà un cop passin com a mínim 72 hores des de la resolució dels símptomes -i sempre que la persona no hagi requerit ingrés hospitalari, hagi estat atès per l'atenció primària i hagi estat aïllada al domicili durant almenys 10 dies.

Per tornar al centre no serà necessària la realització d'una PCR de control.

Per fer un seguiment de tots els casos sospitosos i confirmats, el departament d'Educació ha creat un aplicatiu informàtic que recollirà i actualitzarà la informació dues vegades al dia.

González-Cambray ha recordat que les famílies no han de portar els seus fills a l'escola en cas que els seus fills presentin símptomes compatibles amb la Covid-19 com febre superior a 37,5 graus, tos, dificultat respiratòria, mal de cap, congestió nasal, vòmits i altra simptomatologia associada.

Sobre la gestió de la conciliació familiar per garantir el correcte aïllament dels alumnes, Bargalló ha subratllat que aquesta qüestió correspon al Govern, al considerar que la "solució desitjable" seria concedir baixes laborals.