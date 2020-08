Alcalde y Ortega pasarán a los no adscritos

Mar Alcalde y Sergio Ortega dejarán este mes de pertenecer al grupo municipal socialista. Según ha podido saber la Cadena SER la que fuera candidata por este partido a la Alcaldía de Aranda y ex secretaria de la agrupación local y el único edil independiente que tiene actualmente el partido en la corporación, podrían registrar la próxima semana la documentación solicitando continuar en la corporación como no adscritos. Sería este el desenlace de la crisis que adquiría dimensión pública cuando a finales de enero de este año diez de los doce miembros de la anterior ejecutiva dejaban sus cargos por sus discrepancias por la forma de actuar de Mar Alcalde, a la que acusaban de hacer la guerra por su cuenta, dejando el partido descabezado hasta que a primeros de marzo se celebró una nueva asamblea para elegir una nueva cúpula encabezada por Ildefonso Sanz.

Sergio Ortega, que nunca ha ocultado sus deterioradas relaciones con el PSOE, quiere continuar el mandato fuera del grupo municipal haciendo valer su voto para cuestiones útiles para el municipio. En este sentido, el edil independiente tiende su brazo a la alcaldesa para abordar la difícil situación del municipio, siempre que Raquel González demuestre que deja en un segundo plano sus intereses de partido. “Evidentemente, ellos me han echado, ya no me tratan como Partido Socialista, de hecho ni me hablan por este tipo de actos y por este tipo, entonces, yo les tendí la mano y no la quieren, pues no pasa nada, cada uno por su lado, pero esto no va a ser ningún problema para llegar a un acuerdo por el bien de la ciudad; yo tiendo la mano a Raquel González para decirle que cuenta con mi apoyo si verdaderamente no va a ser sumisa a su jefe, porque la sensación que da es que lo único que está haciendo es obedecer para que no corra peligro su puesto”, expresa Ortega.

El edil independiente reconoce que la situación de Mar Alcalde y suya con el resto del grupo socialista es insostenible y dice también que es consciente de que su tiempo en política toca a su fin. Por eso, en lo que resta de mandato, dice que quiere ser útil a la sociedad, sin que le importen las críticas que pueda acarrearle su paso al grupo de no adscritos. “Nosotros queremos tener voz, tenemos nuestro programa y nos presentamos para un programa que ha sido arrebatado y a partir de aquí sé que mi tiempo en política está llegando a su fin y también quiero que este tiempo sea útil a la sociedad, que para eso me he presentado; he aguantado muchas veces que me digan de todo por las decisiones tomadas y una vez más si lo tengo que aguantar lo aguantaré, pero quiero ser útil a la sociedad”, insiste Sergio Ortega.