El confinamiento en Aranda de Duero se prorroga hasta el próximo martes

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos autoriza la prórroga del confinamiento que había solicitado la Junta de Castilla y León como medida contra los brotes y casos descontrolados de Covid 19 que se están produciendo en Aranda, pero de momento sólo hasta el martes 18 de agosto, “habida cuenta de los indicios de estabilización existentes”, señala el juez, que aclara que en esta prórroga la restricción de los movimientos no afecta a los desplazamientos que los ciudadanos de Aranda de Duero y las localidades cercanas a la misma deban realizar a esta localidad para el suministro de bienes y servicios de primera necesidad. Habla de la proporcionalidad entre la necesidad y el riesgo lo que debe valorarse por los ciudadanos, y por los agentes que se encarguen de la vigilancia de los accesos. A tal fin, como elemento interpretativo general, “puede tenerse en cuenta la situación que existió en el Estado de Alarma decretado por el gobierno de la nación”, detalla esta resolución judicial.

La alcaldesa de Aranda valora muy positivamente esta novedad respecto a los primeros siete días de confinamiento. Raquel González considera acertado que pueda haber un flujo de movimientos en el ámbito comarcal, que supone un alivio tanto para el comercio local como para los propios vecinos de otros pueblos cercanos. “Nuestra localidad es un centro financiero, económico, de distribución logístico de todo tipo y de abastecimiento de lo más importante, que son los servicios de comercio y sobre todo de alimentación, entonces estábamos viendo que aparte de ser un problema para los ciudadanos de Aranda estaba siendo también un problema estratégico y logístico para todos los ciudadanos de la comarca”, comenta Raquel González.

La decisión se ha hecho esperar algo más de lo previsto. Y es que aunque la Junta de Castilla y León había aportado un segundo informe con datos más específicos, respondiendo al requerimiento judicial, el Ayuntamiento de Aranda ha presentado alegaciones, como parte personada en la causa, que ha tenido que estudiar el juzgado. El Consistorio arandino argumentaba que la autoridad sanitaria tiene identificados los brotes y su origen, así como los diagnosticados no asociados a brotes. Considera en suma que todas las personas infectadas están identificadas y confinadas. Por otra parte, recuerda que en el anterior informe los asintomáticos alcanzaban el 93% y añade que la solicitud “es un corte y pega de lo solicitado en Íscar y Pedrajas de San Esteban, mencionando que las fiestas son en agosto, cosa que no sucede en este caso”. Por último, recuerda la administración local que, atendiendo a los datos estadísticos, “existen dos tramos peores que aquel en el que se encuentra Aranda de Duero y que los arandinos están cumpliendo las medidas impuestas”.

Aunque la decisión salomónica del juez no deja de ser un triunfo para las aspiraciones del Ayuntamiento, la alcaldesa advierte de que no hay que bajar en absoluto la guardia hasta que podamos acabar con esta pesadilla. “Tenemos que seguir esforzándonos, trabajando, ser responsables, utilizar la mascarilla, mantener la distancia de seguridad, porque esta situación no queremos volver a pasarla y entre todos lo podemos hacer muy bien”, anima la primer edil.

Este mismo juez había emitido este jueves un auto que se publica hoy como un anexo del Boletín Oficial de Castilla y León para aclarar que durante hoy viernes se mantienen vigentes las medidas adoptadas por la administración regional hasta adoptar una decisión sobre la prórroga. La medida tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que no parecía lógico que hubiera un paréntesis en este aislamiento durante esta jornada a la espera de la nueva resolución.

Crecen al ralentí los contagios

El ritmo de contagios de Covid 19 en la Ribera del Duero continúa creciendo pero a un ritmo muy moderado y con mayor incidencia fuera de la capital de la comarca. Los datos que ofrece este viernes la Junta de Castilla y León sobre las pruebas realizadas arrojan un saldo de 9 positivos más.

La incidencia en Aranda es más leve en proporción, al contabilizarse un positivo más en el centro de salud Sur, donde los 116 casos registrados en los últimos siete días supone un índice de 71’94 por 10.000 habitantes, y dos en Aranda Norte, que con 142 pacientes, tiene un ratio muy similar de 72’29.

En el área de Aranda Rural hay un incremento de tres pacientes, que ascienden a 59, con un índice superior al de la capital de la comarca, de 76’11. También hay registrados tres contagios más en Roa y su entorno sanitario, acumulando 10 casos, con un índice de 17’84. No hay variaciones en el área de Huerta de Rey, que continúa con un contagio.