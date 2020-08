Joan Femenías: "Cuando supe el interés del Oviedo lo tuve claro y no dudé"

El Real Oviedo ha presentado esta mañana a su nuevo portero Joan Femenías en la sala de prensa del NMR Carlos Tartiere. El meta llega desde el Fuenlabrada, donde cuajó una recta final de temporada sensacional.

El propio Femenías se define como “un portero rápido, valiente, con un buen uno contra uno y buen juego de pies. Me gusta mucho el trabajo en el día a día y levantarme para ir a entrenar. Creo que va a ser un buen año para todos”.

Además el ex del Fuenlabrada añadió que “cuando supe el interés del Oviedo lo tuve muy claro y no dudé. Cuando uno es pequeño sueña con vestir una camiseta de un club con la historia y afición que tiene el Oviedo. Hablar con Arnau me transmitió mucha confianza. Vengo en un momento muy fuerte y psicológicamente preparado”.

Francesc Arnau, positivo con las renovaciones de Saúl y Christian

Además, el director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, también repasó la actualidad que rodea a la entidad carbayona. Preguntado por las renovaciones de Chirstian Fernández y Saúl Berjón, Arnau destacó que“estamos hablando, no me gusta hablar de probabilidades. Son dos jugadores importantes a nivel deportivo y espero que podamos llegar a un acuerdo".

Arnau también valoró la continuidad de Luismi: “Siempre ha sido una esperanza, pero el mercado nos va a dirigir. No es. A día de hoy, lo veo muy difícil, porque hay equipos con más poderío que le pueden ofrecer unas condiciones a las que no podemos llegar".

Por último, preguntado por el número de movimientos que se prevén, sentenció que “no me gusta hablar de cantidades, habrá bastantes operaciones entre entradas y salidas”.