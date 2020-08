Inés Rey: "La situación en A Coruña nos preocupa mucho, a mí, a los alcaldes del área y a la propia Xunta"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha declarado, en entrevista en Hoy por hoy A Coruña, que la situación es preocupante y hay que extremar las medidas para frenar la curva ascendente de afectados por coronavirus.

Puntualiza no obstante que la situación no es equiparable al pico de la pandemia porque no hay presión asistencial ni hospitalaria, ni un confinamiento que lleve a adoptar otras acciones de protección social.

Se muestra dispuesta a adoptar cualquier tipo de medida que avale el comité científico de la Xunta para mejorar la situación de cara a la reunión del próximo miércoles: "Creo que esto de las medidas no es opinable, todos defendemos la salud y estamos preocupadas, cualquier medida que venga avalada por el comité de expertos debe ser asumida y ejercida y no discutida para el objetivo que es frenar esa curva y depender esa pandemia"

Señala que el concello, de común acuerdo con las anpas y centros educativos, está organizando la vuelta a las aulas para que se realice de la manera más segura posible con servicios como las becas comedor y las actividades extraescolares.

Señala que, como madre, ve la vuelta al cole "necesaria" aunque puntializa que se trata de que recuperemos todos la normalidad y que la reincorporación a las aulas se haga en condiciones de seguridad.