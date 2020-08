El Plan de Choque de Limpieza de A Coruña comenzará este mes con el compromiso de pasar por todos los barrios

El Concello de A Coruña y la Diputación han firmado esta mañana el convenio de colaboración para poner en marcha la primera fase del llamado Plan de Choque de Limpieza de la ciudad que se pondrá en marcha la semana que viene. El plan supera los 623.000 euros, de los que 256.000 euros se los lleva esta primera fase. La desinfección por el coronavirus será especialmente intensa en los parques infantiles y plazas de abastos.

La duración de los trabajos iniciales será de un mes

El objetivo es reforzar la limpieza en profundidad de las marquesinas y también las manchas, los verdines, los pegotes o las costras. Parte fundamental será el baldeo con desinfectante de las vías públicas como medida contra los contagios por coronavirus. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, asegura que, aunque la limpieza comenzará por algún barrio concreto, la limpieza abarcará a toda la ciudad: "No va a quedar ningún barrio sin una limpieza a fondo, una vez que tengamos la nueva empresa con todo su material en la calle lo seguiremos haciendo a fondo y barrio a barrio".

Los contratos de la recogida de basura y el cuidado viario, dice, entrarán en vigor antes de que finalice el año.

El PP clifica el plan de choque como "un parche"

Los conservadores señalan que no es más que un refuerzo de lo que deberían ya hacer por contrato los servicios de limpieza. Dicen, además, que llega tarde: "Seguir llamándole plan de choque no está exento de cierto humor, esto no es más que el refuerzo de lo que debería exigírsele a las concesionarias, no es más que un parche"

El PP preguntará en el próximo pleno por estado actual de la maquinaria de limpieza viaria.