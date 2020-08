La hostelería no quiere ser señalada como causa de brotes: "no somos asesinos"

“Ya está bien, no más mentiras, no somos asesinos y si algo queremos con nuestro buen hacer es hacer felices a clientes y amigos”. El mensaje es del gremio hostelero de A Coruña, donde hay restricciones por los brotes, y su contundencia se debe a que el sector no quiere ser señalado como foco de contagios. ,Medio centenar de profesionales de A Coruña han protagonizado este viernes una protesta en la plaza de María Pita, en la que han permanecido media hora en silencio, para pedir que se les “deje trabajar” y rechazar varias de las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus.

“Sólo queremos trabajar, pedimos que se nos deje trabajar”, ha reclamado en declaraciones a los periodistas Daniel Mosquera, del pub Folk, en representación de sus compañeros, aunque por lógica se ha comprometido a “colaborar” para que se cumplan las medidas.

De negro, contra las medidas de la Xunta

Ataviados de negro y respetando la distancia de seguridad, los empresarios de la hostelería de distintos barrios del centro de A Coruña se han concentrado en contra de las medidas impuestas por la Xunta en la comarca.

En suma, las que obligan a bares y restaurantes a reducir el aforo de interiores y terrazas al 50 %; a no usar las barras y a cerrar a las 00:30 horas; mientras que los locales de ocio nocturno tienen que permanecer clausurados.

Van a colaborar “con el Ayuntamiento y con la Policía”

Con todo, Mosquera ha indicado que van a colaborar “con el Ayuntamiento y con la Policía” para que todo salga bien, ya que ha considerado que son “los primeros afectados”, por lo que ha solicitado especialmente que se permita la apertura del ocio nocturno.

Comparte, ha confesado públicamente, la necesidad de evitar los contagios, pero ha indicado que no es incompatible ese deber cívico con “poder trabajar”.

Asimismo, ha lamentado que, tras los meses de cierre por el confinamiento, arrancar durante un mes y volver a parar supone cuantiosas pérdidas.

Tras la media hora de silencio, en la que han participado empresarios de bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, se han fundido en un caluroso aplauso y han leído un manifiesto en el que han denunciado que las autoridades los “culpan” del aumento de casos, hecho contra el que se rebelan.

El encargado de leer este texto ha sido el empresario Lolo Villaverde, quien ha demandado volver “al trabajo digno” y ha reclamado que no les vuelvan a engañar al exclamar: “¡No más mentiras!”.

“Una vida de trabajo duro para lograr un sueño, dar a la gente alegrías con un humilde hacer, preservando siempre el cariño y me culpas tú de algo ambiguo...”, ha recriminado el hostelero en alusión a los gobernantes.

En esta línea, ha asegurado que los empresarios del gremio han cumplido desde el primer momento “con entereza y profesionalidad” todas las medidas de adaptación de los locales que les han exigido para evitar contagios de covid-19 desde el fin del estado de alarma.

“Jugáis con la salud de las gentes y nos culpáis a nosotros del lío”, ha reprochado un efusivo Villaverde, que ha cargado contra quien los “señala” sin “prudencia ninguna” como “culpables de lo acaecido”.

Asimismo, ha reprochado a las administraciones que sean “capaces” de “matar los sueños que dan de comer a muchas familias, calumniando nuestro buen hacer hacia los demás y el sacrificio”.

Así, ha concluido que “el virus maldito se coge en cualquier sitio”.