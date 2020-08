L’entrenador del Girona no es mou del discurs que ja va exposar després del partit d’anada contra l’Almería. El resultat no els ha de portar a una falsa confiança –“no està tot fet”- ni tampoc l’aparent poca xispa que va demostrar el rival.

“Alguna cosa variaran” respecte al partit de Montilivi –ha dit Francisco- on els almeriencs van sortir amb 3 centrals i la voluntat clara d’intentar pescar el Girona a la contra. El tècnic vol que l’equip sigui “equilibrat amb pilota i sense” i que estigui preparat “tan si el rival surt amb línia de 3 com amb línia de 4”.

Tot fa pensar que els mateixos que van sortir d’inici dijous ho tornaran a fer demà perquè, segons Francisco, “no és temps de rotacions”. Amb tot, ha dit que encara queden hores per veure com es recuperen els que van jugar i decidir amb la tranquil·litat “que la gent que no va jugar està preparada”.

Com a l’anda, la posició que balla més és el lateral dret. En aquest sentit, ha reconegut que, tot i que Maffeo i Calavera ja van entrar en l’anterior llista, “amb dos dies més de temps, estan millor”. Amb tot, Ramalho va defensar molt bé la seva titularitat accidental en aquesta posició i no és gens descartable que repeteixi.

La victòria de dijous va ensenyar la millor versió del Girona aquesta temporada i el gol va sorgir de la poc explotada connexió entre Borja García i Samu Saiz. Francisco admet que estan contents pel gol i que si això els ha de relaxar, que sigui només “a camp contrari” i “amb espais” però ha recalcat que al camp propi no vol “relaxació de ningú”.

Amb el resultat del partit d’anada, el Girona en fa prou amb perdre per com a molt per un gol de diferència sempre que marqui. Evidentment que també li valdria qualsevol victòria i qualsevol empat. La derrota per 1-0 portaria el partit a la pròrroga i si es mantingués aquest resultat al final dels 30’ de temps extra seria l’Almería qui passaria de ronda perquè ha quedat més ben classificat que el Girona a la fase regular. En cap cas hi hauria tanda de penals.

Les estadístiques serveixen per poc quan la pilota comença a rodar però indiquen tendències i amb els resultats obtinguts per l’Almería en els 21 partits jugats aquesta temporada al seu camp i els 21 que el Girona ha jugat de visitant, el 55% dels marcadors que s’han donat (sumant els d’uns i els dels altres) farien que el conjunt gironí passés l’elminatòria (23 resultats dels 42).

L’Almería sortiria victoriós sense necessitat de recórrer a la pròrroga en el 28% dels casos (12 resultats de 42) mentre que hi ha 7 resultats (2 victòries per 1-0 de l’Almería com a local i 5 derrotes del Girona com a visitant per idèntic marcador) que portarien el partit al temps extra. En l’Almería-Girona, el partit va acabar amb un 3-1 que valdria als andalusos.

Pitarà Díaz de Mera i al VAR hi haurà De la Fuente Ramos. Amb aquest àrbitre el Girona no ha perdut mai. Ha guanyat 3 partits i n'ha empatat 1.