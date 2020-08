Només queda un obstacle

Francisco recalca cada vegada que pot que encara no han aconseguit res. És tan innegable com que el tècnic almerienc ha convertit un grup de molt bons jugadors en un equip gairebé imbatible. Es va veure en el partit d’anada a Montilivi i s’ha tornat a evidenciar aquesta tarda al Juegos del Mediterráneo, on ha presentat candidatura a l’ascens amb una victòria incontestable.

ALMERÍA 1: Sivera, Balliu, Costas (Albiar 89’), Maras, Martos (Barbero 85’), Vada (Appiah 65’), De la Hoz, Corpas (Enzo 89’), Juan Muñoz (Villalba 65’), Lazo i Darwin Nuñez GIRONA 2: Riesgo, Ramalho, Juanpe, Ignasi Miquel, Mojica (Valery 71’), Gumbau (Diamanka 72’), Granell, Borja García, Jairo (Maffeo 66’), Samu Saiz (Gallar 89’), Stuani (Zeballos 89’) GOLS: 0-1 Samu Saiz 4’ | 1-1 Lazo 26’ | 1-2 Stuani 84’ ÀRBITRE: Diaz de Mera. Ha ensenyat grogues a Samu Saiz, Borja García, Jairo, Gumbau i Ignasi Miquel i a Vada de l’Almería

El pla de partit era clar: marcar per obligar el rival a fer tres gols i jugar amb l’ansietat que això suposa. I ha sortit perfecte perquè Samu Saiz ha enviat al fons de la xarxa una pilota rebotada a la frontal de l’àrea als 5’. El mateix Samu hauria pogut liquidar la història en una passada a l’espai de Stuani que ha intentat acabar de ‘rabona’ quan ha perdut angle i ha estat a punt de caure.

Els 25 primers minuts el Girona ho tenia controlat. L’Almería tenia problemes per trobar joc i els visitants combinaven amb fluidesa i contraatacaven amb molta perillositat. Però un error de marca ha acabat en l’empat a 1, obra de Lazo des de la frontal de l’àrea després d’assistència de Darwin.

Tan la marca sobre el davanter com la vigilància sobre el mitja punta han estat millorables. El gol ha entonat els locals i, sobretot, han posat nerviós al Girona, que ha tingut més desajustaments i s’ha carregat de targetes. Abans del descans, Samu, Borja García, Ignasi Miquel i Gumbau ja la tenien. Qui més ha patit ha estat Ramalho, que se les ha vist i desitjat per aturar Darwin.

Riesgo ha estat molt segur en tot moment i ha evitat anar a la dutxa per darrera de marcador encara que Stuani ha estat objecte d’un penal clarísimi de Sivera que Díaz de Mera no ha volgut senyalar. L’uruguaià ha hagut de jugar la segona part amb la cuixa embenada.

El pas per vestidors ha tornar a focalitzar el Girona, que ha començat la segona part amb la mateixa solvència que la primera. I el guió hauria pogut ser exacte si Borja García hagués marcat en una assistència de Samu Saiz des del costat esquerre als 5’. El ‘10’ ha rematat de cap des de molt a prop però Sivera ha desviat.

El Girona pressionava amunt, dificultava la circulació i tancava els espais. I quan recuperava la pilota, la conservava. Francisco ha fet entrar Maffeo quan ha vist que a Jairo se li acabava la benzina i poc després ha hagut de fer entrar Valery d'urgència perquè Mojica s’ha trencat. L'equip s'ha reactivat.

L’Almería tampoc anava sobrat però necessitava fer dos gols i després del rosari de canvis s’ha desdibuixat. Borja García i Samu Saiz ho han aprofitat per tornar a connectar i assistir a Stuani, que ha liquidat el patiment a falta de 6’ per arribar als 90’. El tram final ja només ha servit per donar descans a l’uruguaià, que avui ha marcat el seu gol número 31.

Elche

El Girona es jugarà l'ascens a 180 minuts contra l'Elche, que l'ha derrotat en els dos partits d'aquesta temporada. El factor camp, però, serà a favor del Girona. L'anada serà dijous al Martínez Valero i la tornada el diumenge a Montilivi.