Madrid no contrató en lo peor de la pandemia al personal que prometió para ayudar a las residencias

Madrid no contrató el personal para apoyar a las residencias que prometió. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguró a finales de marzo que reforzaría el apoyo en las residencias y anunció que autorizaba la contratación de 2.278 profesionales para estos centros de ancianos. Según ha podido saber la Cadena SER, en el mes de mayo, transcurridas las primeras y peores semanas de la pandemia, solo se hicieron 259 contratos para residencias de mayores de la Comunidad, a través de la Agencia Madrileña de Atención Social. Aunque el PSOE asegura haber solicitado también los datos de contratación correspondientes al mes de abril, la Comunidad no los ha facilitado; pero reconoce abiertamente en su escrito que solo hizo esas contrataciones una vez se redujo la presión en hospitales y centros de salud y no antes.

La mayoría de esos contratos, 142, fueron para personal auxiliar. Esto es limpieza, cocina y otros servicios. Los restantes, 117, para sanitarios y un listado de alumnos del grado medio de Atención a personas en situación de dependencia. "Hemos aprobado nuevas medidas en el Consejo de Gobierno para llevar nuevos recursos sanitarios a las residencias, para fortalecer la relación con cada residencia y conocer en tiempo real la situación de los residentes", declaró el 25 de marzo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, esos refuerzos nunca llegaron en el número prometido y que la situación exigía. En la residencia Doctor González Bueno, la más grande de Europa, se hicieron 6 contratos en ese mes de mayo. Entre las residencias que más personal recibieron se encuentra la Francisco de Vitoria en Alcalá, con 32 profesionales, la de manoteras con 26 y la de Nuestra Señora del Carmen en la carretera de Canto Blanco.

En las últimas horas, el virus ha entrado en otras 2 residencias. En total ya hay 11 brotes en centros residenciales, 9 residencias y 2 centros de día, con un total de 92 personas contagiadas.

La cifra, esos 259 contratos para una pandemia, procede de la propia Comunidad. Es la respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Socialista. La oposición lleva denunciando desde el mes de marzo la ausencia de atención a las residencias de mayores. Para el PSOE estos datos, que sólo se refieren al mes de mayo a pesar de que también se requirió información sobre el mes de abril, evidencian que Ayuso nunca cumplió con lo prometido.

La Cadena SER accedió en junio a las grabaciones de una conversación entre la hija de una residente y el director de la residencia. En ellas, el directo reconocía que no le permitían derivar ancianos enfermos a los hospitales, por órdenes de la Comunidad según los correos que se intercambiaban las consejerías de Políticas Sociales y Educación. El director de la residencia, también se quejaba en esas grabaciones de la escasez de medios con que contaba para atender a las personas enfermas

Consulta el documento completo