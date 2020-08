Recupera 43.000 euros d'un fons d'inversió digital contra tot pronòstic

És tan inèdit que per això és notícia. Una veïna de Figueres ha aconseguit recuperar 43.431, 48 euros que va posar en una d'aquestes plataformes d'inversió digital. Va poder reingressar tots els estalvis perquè ho havia pagat amb targeta i VISA va reclamar a l'empresa per un servei no prestat correctament.

La Irene va rebre un correu electrònic d'una empresa d'inversió que es diu UFX i és propietat de la companyia Reliantco Investments Inc registrada, segons el seu web, a Xipre. Li oferien participar en aquest negoci per obtenir elevats beneficis en la compravenda d'accions en el mercat de l'or, la plata, el gas natural o el canvi de moneda, de dòlars a euros.

La rendibilitat promesa era molt alta. "Buf!, una cosa bestial, en una tarda a casa sense fer res podia obtenir 3.000 dòlars", reconeix la Irene. El seu assessor, Pedro Pons, va saber guanyar-se la seva confiança. De vegades la trucava fins a 15 cops al dia, segons consta a la denúncia presentada per ella als Mossos. "Em preguntava fins i tot pel meu fill i ell sabia el que m'estava fent, quina sang freda".

Ell li deia totes les inversions que havia de fer i ella es deixava guiar. I com tots aquests xiringuitos financers, com el que ja vam denunciar fa unes setmanes GRANDEFEX, deixava els comptes a 0 si els inversors no hi posaven més diners. "Em deien que es tancaria el compte per obligar-me a seguir invertint". Va fer mitja dotzena d'operacions entre el 18 de juny i el 9 d'octubre de l'any passat.

Un dia el seu assessor va deixar de trucar-la, i de respondre-li els correus. I va aparèixer en escena un tal Marcelo Masciato. "Aquest era molt més agressiu, em cridava i em deia que no en tenia ni idea i que ho deixés estar", recorda aquesta veïna de Figueres. I jo li vaig contestar que el denunciaria. I és el que va fer. Va presentar una denúncia davant dels Mossos i va començar la seva cursa d'al·legacions.

MALFIAR-SE DE RENDIBILITATS MÉS ALTES DEL 3% ANNA PUNSÍ La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha alertat recentment sobre 72 xiringuitos financers a diferents països europeus que també operen a Espanya. Són plataformes d'inversió que funcionen a través d'aplicacions digitals i que capten els clients amb una inversió de 250 euros que de seguida es multiplica, diners destinats a comprar criptomonedes, o accions en or o gas natural. Mentre un assessor, autèntics embaucadors, insisteix al client que hi posi més diners. El cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos, Jose Merino llança aquesta alerta: "Si les rendibilitats que s'ofereixen estan per sobre de la mitjana del mercat, per sobre d'un 3% és millor malfiar-se'n perquè podria ser un parany".

Reconeix que la investigació és complicada perquè a més moltes empreses operen des de l'estranger: "Hem de contactar amb altres països i s'ha de fer una investigació minuciosa per determinar si els diners no s'han arribat a invertir mai i és una estafa o bé els diners no es poden tornar per culpa d'una operació fallida".

Els Mossos recomanen que es presenti denúncia en cas d'estafa i que abans de fer una inversió els possibles clients s'informin bé del que volen contractar.

Eren tots els seus estalvis. I tenia tant de neguit que es va posar malalta, es discutia amb la parella i estava desesperada. Va anar a la seva entitat, Caixabank, es va assessorar amb un advocat i va presentar un escrit demanant el retorn dels diners. "Ells van posar-ho en coneixement de VISA perquè jo havia fet les operacions amb targeta i la companyia va contactar amb UXF amb les meves al·legacions, ells van respondre, jo vaig tornar a aportar arguments i ja no van dir res més perquè evidentment no en tenien", diu satisfeta aquesta veïna de Figueres de 41 anys.

Dos mesos després va aconseguir que els diners tornessin a ser seus. Com que havia pagat amb targeta va poder demostrar amb correus electrònics i un recull de totes les operacions que li havien deixat de donar servei sense cap explicació i que les pèrdues eren cosa dels assessors que l'havien assessorat en tot moment, per tant, un mal servei. Visa va guanyar la partida amb les al·legacions de la Irene i la denúncia davant dels mossos. Però quan encara no tenia els diners van aparèixer uns anglesos que li proposaven recuperar-los a canvi d'una comissió del 15%. Van aparèixer del no res. "Els vaig preguntar d'on havien tret el meu telèfon i correu i em van dir que ho havien vist en una base de dades". El cas és que sabien que ella necessitava recuperar la inversió. "Però vaig pensar, si home! em deuen diners i ara pagaré un 15% de comissió. Per mi eren els mateixos".

Aquesta veïna de Figueres assegura que tenia el deure moral d'explicar que ella se n'ha sortit i ha aconseguit recuperar els diners d'una gent que ella considera uns autèntics estafadors.