"El flamenco eres tú... David Morales"

En La Línea de la Concepción nace nuestro protagonista, corría el año 1971, desde los 3 años ya mostró su inclinación por el baile, ya bailaba sevillanas, Con solo seis años pisó por primera vez un escenario en el Primer Festival Flamenco de Los Barrios, donde compartió cartel con Camarón de la Isla que acababa de grabar “La Leyenda del Tiempo”, con Antonio Fernández Fosforito, en plena madurez de su arte.

A los diez años comienza su primera gira internacional desde Arabia Saudí, a Reino Unido y Holanda, donde la prensa le bautiza como “El niño de los pies de oro”. Actuando en el Hammersmith Palace de Londres, ante más de tres mil personas, o el Barbican Theatre. Y desde entonces el éxito se enamoró de su forma de entender el Arte.

David Morales cree en la Constancia, en el Trabajo, lo que le ha servido para consolidarse como primera figura de multitud de festivales nacionales e internacionales, a recorrer más de 20 países, y 4 continentes: y a lograr un SOLD OUT, no hay billetes con su espectáculo Lorca Muere de Amor, en Nueva York, y más de 5 minutos de una ovación de pie de las 3000 personas que asistieron a la función.

En 2019 cumplió sus 40 años de profesión, celebrando con el estreno en España de Amor en Libertad y dos presentaciones históricas: La primera actuación de flamenco de todos los tiempos realizada en el mítico THE CAVERN (Liverpool), y una presentación en la Base de Paz de las Naciones Unidas Miguel de Cervantes, en El Líbano. donde un estilo pura sangre, un animal de raza, cuya fuerza va unida al talento, lo que no es poco ni frecuente. Domina todos los palos del flamenco con un tacón que se desliza sobre el escenario. Bailaor autodidacta.

David Morales. / David Morales

Hoy nuestro invitado es el Bailaor y coreógrafo David Morales.

David Morales es cercano, alegre, cariñoso y comprometido, orgulloso de ser linense y fiel defensor de sus orígenes con sus defectos y virtudes, vive donde nació y donde vive toda su familia.

Morales está viviendo un verano tranquilo, reflexionando mucho sobre la cultura, ensayando y preparando cosas "a verlas venir".

Con esta pandemia, David Morales señala que no hay forma de que nos podamos entender en la actualidad "hablamos el mismo dialecto pero no el mismo idioma" "la mayoría de los políticos piensan que como los artistas como somos felices porque hacemos lo que nos gusta, piensan que no comemos que nos mantenemos del aire".

El espectáculo que David mueve a 25 personas entre técnicos, montaje y artistas en su espectáculo, "lo están pasando mal", en nuestro ámbito cultural, en el Campo de Gibraltar, nuestros pintores, poetas, músicos, artistas en general, "hay una orfandad importante por parte de la administración que tenemos que defender y pelear".

David ha relatado los momentos vividos con el terremoto de Haití, y aquel recordado "Flamencos por Haití" para la construcción de una casa de acogida, , Morales señala que "fueron dos días maravillosos, a mi me marcó muchísimo".

Ha contado una anécdota con Camarón de la Isla, recuerda que el cantaor buscaba el camerino del niño, de David, en el que encontraba el silencio y la tranquilidad, "es esa estrella que nos alumbra en el camino".

Ha tenido tiempo para pensar en esta pandemia, "he tenido tiempo para crear y bailar, y existen varios caminos para reinventarnos, los ayuntamientos y los delegados de cultura deben reiventarse también,debemos adelantarnos y trabajar".