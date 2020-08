Confinamiento sí, pero con más medios

Ayuntamiento de Aranda lanza a través de su concejal de Seguridad Ciudadana un SOS a otras administraciones para poder disponer de las herramientas necesarias para el control de la expansión del Covid-19. Fernando Chico considera que el confinamiento al que está siendo sometido el municipio está sirviendo para poco más que para golpear la maltrecha economía local por la falta de medios para actuar de una forma más eficaz en el aislamiento de los brotes.

El edil de Ciudadanos considera que la mayor parte de la población está actuando de forma responsable, pero hay una minoría que no lo hace, dando al traste con la contención del virus. En ella se encuentran algunos vecinos que han dado positivo en las pruebas de detección o forman parte del entorno de otros positivos y deberían mantener el aislamiento correspondiente, pero no lo hacen. Dice Fernando Chico que la ley de protección de datos le impide a la Policía poder actuar contra ellos al no poder constatar si se trata de alguna de las 600 personas que deberían encontrarse en situación de aislamiento. “Hay gente muy responsable que cumple y hay gente muy irresponsable que se la suda: en comisaría recibimos alguna llamada que nos alerta de que alguien saben que dio positivo o que tiene que mantenerse en cuarentena igualmente a la espera de resultados, entonces es muy difícil, no tenemos los medios suficientes para poder tener confinadas a todas las personas que tienen que estar en cuarentena”, lamenta el edil de Seguridad Ciudadana. En consecuencia, Chico dice que entendería una nueva prórroga del confinamiento en base a los datos sanitarios, pero si va a ser en las mismas condiciones y con los medios con los que se está haciendo, va a seguir siendo igual de inútil. “En el contexto sanitario posiblemente entendería que sí, a tenor del número de casos, pero yo pediría esa prórroga con una serie de medidas complementarias extraordinarias que nos permitiesen de alguna manera seguir recuperando el ritmo de vida normal mientras que también se mantiene ese aislamiento de los contagiados que van apareciendo”, señala el concejal que detalla que “pediría que nos enviasen más apoyo porque ahora mismo las medidas coercitivas a través de la Policía se están produciendo pero no deja de ser también un poco testimonial porque somos pocos policías para mantener la situación”.

Aunque se contemplan otros escenarios en base a la evolución de los rebrotes, de momento, la Junta de Castilla y León pedirá que se pueda mantener esta medida dos días más, hasta completar las dos semanas que inicialmente aprobó cuando vio que el seguimiento de los contagios comenzaba a escapar del control de los rastreadores.

18 pacientes en el Santos Reyes y otro derivado al HUBU

Mientras tanto, continúa aumentando el goteo de pacientes con coronavirus ingresados en el hospital Santos Reyes, que ascienden ya a 18. El más anciano es un varón de 96 años y la más joven una mujer de 40. Hay otros cuatro que superan los noventa años, otros cuatro octogenarios, uno de 76, otro de 61, tres que están en la cincuentena y otro de 45 años. El cuadro es leve en la mayor parte, exceptuando tres de ellos.

De los pacientes tres son hallazgos casuales al detectarles la enfermedad cuando ingresaron por otra causa. Hay cuatro enfermos que proceden de residencias de ancianos, dos proceden de Aranda, uno de Roa y otro de La Ventosilla.

De las personas hospitalizadas las dos terceras partes son varones. En estos últimos días el hospital dado de alta a dos pacientes y ha tenido que derivar uno al HUBU.

118 positivos menos en las PCR entre ayer y hoy

En cambio, los datos que se desprenden de las PCR’s realizadas en los últimos siete días arrojan un descenso significativo de positivos en esta comarca, especialmente en Aranda, donde hoy lunes hay 56 positivos menos registrados en el Centro de Salud Norte y 45 menos en el Sur. Hay también un descenso de 21 casos en Aranda Rural, aunque aumenta en cuatro en el entorno de Roa.