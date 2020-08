Feijóo pide una reunión con la Ministra Ribera para desbloquear el proyecto del dragado de la Ría do Burgo

El presidente de la Xunta ha solicitado una reunión urgente a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para desbloquear el proyecto del dragado de la Ría do Burgo, tras los últimos atrancos surgidos en la tramitación del expediente, necesario para que comiencen las obras. Así se lo ha comunicado Feijóo por carta al alcalde de Oleiros en respuesta a su petición de soluciones.

Gobierno y Xunta difieren en cuanto a la disponibilidad real de los terrenos por parte del Estado para que pueda empezar la actuación. El alcalde de Oleiros advierte que si ambas administraciones no resuelven la situación antes de que finalice el año se puede perder el dinero fijado por la Xunta para el esperado dragado: "Me parece indignante que siga esta situación, poderíanse chegar a perder estes cartos se a obra non se fai este ano".

El presidente Feijóo pide un encuentro entre la Ministra, las Conselleiras do Mar y de Medio Ambiente y la Abogacía del Estado. El ejecutivo central considera que mientras la Xunta, como responsable de la actividad marisquera, no acredite la disponibilidad plena de los terrenos donde se acometerá el dragado no podrá licitar la obra. Añade que es la administración autonómica la que tiene que dar los pasos para certificar que en los terrenos no se desarrollan actividades que generen derechos. La Consellería do Mar indica, por su parte, que se compromete a suspender los planes de explotación marisquera en la zona cuando se inicien los trabajos. Entiende la Xunta que la licitación de las actuaciones en la Ría do Burgo depende en exclusiva de la voluntad del Estado de iniciar la tramitación.

El presidente de la Xunta le traslada su petición a la Ministra en respuesta a una carta en la que García Seoane mostraba su preocupación ante el nuevo retraso del proyecto de limpieza de la Ría.