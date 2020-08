El capità del Girona, Àlex Granell, celebra la manera com l'equip ha assumit la classificació per la final del play off. "M'agrada perquè no veig eufòria, la gent està molt centrada", ha explicat en una compareixença aquest matí en la que ha destacat el canvi a tots els nivells que ha fet el grup amb l'arribada de Francisco i el seu equip tècnic.

"S'està comentant que hem perdut els dos partits de lliga contra l'Elche però no som l'equip que érem. Tàcticament sabem què s’ha de fer, ofensivament tenim talent i el sacrifici que sempre ha tingut el Girona, un tret d’identitat que estem recuperant al moment més decisiu de la temporada", ha afirmat.

Això no vol dir, però, que accepti que són favorits contra els alacantins. "En una eliminatòria que enfronta el cinquè contra el sisè no hi ha favorits". Ras i curt. També ha respost a un toc quan li ha preguntat per l'assentament del doble pivot que formen amb Gerard Gumbau: "els migcampistes estan bé si l’equip està bé i això passa a tots els equips del món". En un pla més personal, ha acceptat que des que ha arribat Francisco, es sent "millor" i que ho vol culminar "amb un ascens".

El capità ha acceptar analitzar l'evolució d'alguns companys com Ignasi Miquel, Riesgo o Borja García i Samu. Del central, ha destacat que "està donant un esperit competitiu molt necessari", que "transmet molt" i que "s’ha identificat molt ràpid amb Girona" però també ha volgut deixar clar que la seva millora és, també, "perquè juga al costat de Juanpe, un central de primera".

La mateixa filosofia que ha fet servir per lloar Riesgo: "hi ha una competència però, al mateix temps, un companyerisme a la porteria que no havia vist mai". A l'hora de valorar la millora de la connexió entre Borja García i Samu Saiz ha aprofitat per reforçar un missatge que ja ha deixat anar Francisco en les dues últimes rodes de premsa: "són dos dels millors jugadors de la categoria però han entès que sense sacrifici defensiu la cosa no funciona" i, arribats a aquest punt, ha posat com a exemple a Cristhian Stuani, "un mirall, no ja pels gols sinó per la perseverança i el seu compromís".

La final

Àlex Granell creu que el primer partit de la final és molt important però, més que un resultat, el que vol és tornar del Martínez Valero havent fet "un partit com el d'Almeria, sabent patir, competint bé" i que "a mesura que avanci el partit seguim tenint les mateixes sensacions que esteu tenint tots aquestes setmanes, la sensació que el Girona està bé i està fort i el resultat serà el que serà".

Amb tot, reconeix que "marcar a fora és rellevant" davant d'un equip "jove, fort i que a la mínima que et despistes encaixes i tenen un molt bon porter que els manté en els moments més delicats".