"Messi ja ha dit als directius del club que vol marxar del Barça"

Avui al ‘Què T’hi Jugues! hem analitzat i actualitzat tota la informació respecte a la crisi que està vivint el F.C Barcelona després de la humiliació que va rebre divendres passat als quarts de final de la Champions, perdent 2-8 contra el Bayern de Munic.

En primer lloc, Cristóbal Chassaigne ha apuntat als jugadors a qui els hi ha recriminat que “s’han pres la Champions com un partit de pretemporada” i que, a més a més, “encara esperem que donin la cara després de perdre el partit de la manera que ho van fer, solament Ter Stegen i Piqué han dit alguna cosa”.

Posteriorment, Sique ha dit que “El Barça em recorda al Titànic i espero que Messi no sigui Leonardo Di Caprio”. Respecte als jugadors ha dit que molts d’ells han donat moltes alegries als aficionats, però és el moment de marxar i que arribin nous jugadors. Amb la directiva ha sigut més directe i, utilitzant l’exemple de Coutinho, el jugador més car de la història del Barça que va fer un doblet amb el Bayern, ha dit que “Bartomeu tot el que toca ho transforma en merda”. I finalment, sobre les alternatives a la banqueta, amb la imminent destitució de Setién, ha dit que “Tinc entès que Xavi Vilajoana apostaria per García Pimienta, però Bartomeu vol a Koeman perquè té més cartell”.

L’altre presentador habitual del programa, Lluís Flaquer, ha donat també la seva visió respecte a aquests últims esdeveniments i ha dit que “el partit de divendres ha estat el més tràgic que he narrat”. Sobre les possibles solucions a la situació, el narrador del Barça a Carrusel Deportivo ha explicat que veu difícil una solució ràpida, ja que "S’ha de solucionar el que s’ha fet en 3 anys en solament dos mesos”.

Després d'això, el periodista Marcelo Bechler, qui ja va treure l'exclusiva de la marxa de Neymar del Barça, ha parlat al 'Què T'hi Jugues!' per a explicat amb deteniment la notícia que alertava ahir als aficionats culers sobre la possible marxa de Leo Messi del Barça aquest mateix estiu. Segons ha explicat, sembla que "Messi ja ha dit als directius del club que vol marxar del Barça perquè no creu en el projecte" i que aquesta informació no ha estat certificada per l'entorn del jugador però que ve "d'algú de dintre del vestidor que el coneix molt bé".

Sobre això, Jofre Mateu, que ha format part també de la tertúlia, ha comentat que li sembla bé que Messi marxi, ja que s'ha de fer una revolució a la plantilla, on també entren els canvis a la banqueta. Sobre l'entrenador, Jofre Mateu ha dit que Koeman vindria a destrossar-ho tot com va fer al València.

Ramón Besa, sobre García Pimienta ha dit que "afavoriria una revolució més tranquil·la" i que el canvi d'entrenador "pot dilatar la convocatòria d’eleccions i podria fer que altres candidatures es preparin millor i a altres els hi aniria malament”. Tot i això, ell opina que és el moment de "dimitir i que no toquin res més".