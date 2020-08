La salud pública depende del comportamiento de todos

Mejora la situación en Aranda en lo que se re refiere a la contención del Covid 19 respecto a los datos que hace doce días impulsaron a la Junta de Castilla y León a aislar el municipio. Tomando como referencia la última semana, la localidad tiene un índice de 52 contagiados por cada diez mil cartillas sanitarias, cuando al inicio de este período era de 67, e incluso fue subiendo en los primeros días de confinamiento. Sin embargo, no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque no se puede decir todavía que los rebrotes estén controlados para retornar a la vida normal. “Pues no estamos todavía en un momento de tranquilidad en que estemos controlando un fuego que tiene múltiples focos; sí es verdad que estamos mejor de lo que estábamos cuando se declaró el confinamiento, pero libertad total para poder decir que esto se ha acabado no estamos”, comenta Eva Asensio, la coordinadora del Centro de Salud Sur.

Asensio pone el acento en la necesidad de que los infectados, aunque sean asintomáticos, o las personas que están en contacto estrecho con ellos, adquieran conciencia de lo importante es que mantengan su aislamiento. De lo que se trata es de evitar a toda costa volver a una situación parecida a los meses de marzo o abril, para evitar colapso sanitario y muertes. Asensio es consciente de que las medidas restrictivas de la vida social implican un perjuicio a la economía, pero si no se supera la pandemia, el daño en este aspecto también va a ser aún más grande.

16 hospitalizados en el Santos Reyes y 6 derivados al HUBU

Ya son media docena los enfermos de Covid 19 que el hospital Santos Reyes ha derivado en estos últimos días al HUBU dada su gravedad. El hospital comarcal contabiliza este martes 16 pacientes ingresados con esta enfermedad, aunque de ellos hay tres que lo hicieron inicialmente por otros motivos y en las pruebas que se llevan a cabo de forma sistemática se les detectó el virus.

El rengo de edad es muy variado, oscilando entre la cuarentena y los que superan los 90 años, y cuatro de ellos proceden de residencia de ancianos, junto con uno de los seis trasladados al hospital burgalés.

70 positivos más en las PCR

Si el lunes se registraba un descenso de 118 positivos en las PCR’s realizadas en los últimos siete días, la actualización de estos datos habla hoy de un nuevo aumento de 70.

La variación es especialmente significativa en Aranda Rural, donde se duplica el número, llegando a 70 pacientes actualmente, disparándose el índice de positivos por 10.000 cartillas hasta 81’76. Más leve es el aumento en Aranda, donde en el centro de salud Norte crece en 16 pacientes, llegando a 110, y en el Sur en 14, alcanzando las 74 PCR’s con resultado de contagio en la última semana. Permanece con 17 casos el área de Roa y con 1 el de Huerta de Rey.