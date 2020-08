Aranda seguirá confinada dos días más

Aranda de Duero continuará confinada dos días más, para terminar de contener los rebrotes que hace doce días impulsaron a la Junta de Castilla y León a decretar el aislamiento del municipio. Aunque la idea de origen era mantenerlo durante catorce días, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos lo limitó a una semana y después autorizó una prórroga que concluía esta media noche. Sin embargo, la administración regional ha solicitado esta mañana prolongarlo dos días más hasta completar sus pretensiones iniciales, a lo que ha accedido la juez.

Indica en el auto que, del informe que emite la Directora General de Salud Pública remitido con la petición de prórroga se deduce con meridiana claridad que la situación de contagio comunitario que determinó la prórroga anterior persiste a fecha de hoy, es clara también su estabilización a la baja habida cuenta del descenso de casos diagnosticados pero, como se afirma por datos de la Red de vigilancia epidemiológica, no figuran identificadas las personas infectadas con lo que no es posible el control de la enfermedad sólo a través de la contención individual. A ello debe añadirse que sí ha habido un notable incremento de casos graves, siendo 18 las personas hospitalizadas por COVID-19 en el Hospital Santos Reyes, cinco de ellas son casos confirmados en las últimas 24 horas, y 4 personas ingresadas en la UCI del Hospital Universitario de Burgos. Por tanto, la magistrada entiende que la prórroga del confinamiento “cumple los parámetros de proporcionalidad legal y jurisprudencialmente exigidos”. En este aspecto detalla también que conforme a los datos del Sistema de Información Epidemiológica con fecha de ayer, constan contabilizados 605 casos frente a los 461 que computó el informe de 10 de agosto de 2020, y, de esos, 201 están asociados a 50 brotes identificados pero no controlados (al 90% de origen familiar) activos o abiertos, es decir, con casos en los últimos 28 o 14 días, respectivamente, y por tanto en expansión. El informe de 10 de agosto contabilizaba 107 casos que se hallaban vinculados a brotes identificados no controlados, todos los demás casos (de los 461) no encontraban vínculo epidemiológico. Añade que en el último informe se expone que de los 605 casos activos, 404 no encuentran vínculo epidemiológico alguno, lo que permite concluir razonadamente que hay contagio comunitario, en expansión (desacelerada) y sin control.

Por tanto, la autorización judicial de la prórroga del aislamiento de Aranda tiene vigor hasta este jueves inclusive, cuando se cumplirían los 14 días naturales que contempló la medida adoptada por la Junta.