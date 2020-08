La virtud de emprender en tiempos difíciles

Que esta es una tierra de emprendedores, no es una novedad. Que nos vamos a levantar con fuerza de los golpes que nos dé el destino, o la pandemia, también. Y con un espíritu como el de Gabriel García, desde luego será mucho más sencillo. Gabriel es uno de los siete hermanos inquietos que han hecho de El Ventorro una realidad turística. Un punto de paso y parada obligada. Uno de los iconos hosteleros en la puerta de Aranda. Y que con toda la que está cayendo, o con la que caía, acostumbrados ya a sacar pecho ante las dificultades y respirar con positivismo, decidió abrir las puertas del Hotel V Ciudad (que también es restaurante), antiguo Hotel Tres Condes.

“Ahora estamos teletrabajando, haciendo proyectos. Somos bastante inquietos todos los hermanos y positivos, y aun con todo lo que hemos tenido porque hemos tenido bastantes palos en las ruedas, nos sentimos gente proyectadora”, relata García. Para salir de esta situación, en la que “hay gente que nos está dando detrás de las orejas todos los días de forma injusta”, cree que “tenemos que vender que en unos días vamos a estar limpios”.

“¿Nos han hundido? Pues tenemos que empezar ya a levantarnos. La prueba es que ya me he dejado dinero en el nuevo hotel y era necesario abrir, pero vendiendo a la gente lo mejor que tiene Aranda, porque tenemos lugares geniales y ahora hay que demostrarlo de nuevo”, asegura, añadiendo que “vamos a demostrar que somos profesionales en el turismo, nada más que nos dejen los señores de la administración trabajar nos pondremos a ello, de hecho tenemos reservas en este mes que no se han anulado, y nada más se abra la veda empezaremos a trabajar con los grupos, pero también es verdad que hasta que no se vaya el bicho no volveremos a ser los de antes”.

Pero esa apertura del nuevo hotel y restaurante no ha sido la única inquietud de Gabriel. Porque desde hace mucho, mucho tiempo, tuvo la curiosidad de dar una vuelta a las ventas. De apostar por el comercio local, pero por un comercio local que pudiera llegar a cualquier parte del mundo. Y eso, solo se consigue a través de la red. Por eso, y con la inestimable colaboración de otros dos socios, creó comerciolocaldearanda.es; una web interactiva en la que el comercio de Aranda y la Ribera tiene cabida para poder llegar a cualquier parte del globo.

“Ahora nos queda meter más de 20 tiendas y a finales de agosto estará totalmente activo. En esencia es una plataforma muy completa donde puedes alquilar tu espacio, hacer la mudanza del local físico al virtual. Es una plataforma para que el comercio local sobreviva y nuestros hijos compren en el lugar de nacimiento; esto es como un Amazon, que algún día nos lo querrá comprar, porque es muy completa y estructurada, algo que a otras webs les falla, y tenemos técnicos muy potentes detrás”, explica.

El tiempo le dio la razón con la llegada de la pandemia. Porque el futuro ya era presente. Porque internet abre la ventana del negocio las 24 horas del día. Porque es una segunda tienda, un segundo comercio, una sucursal, sin presencia física, pero que te permite tener las mismas ganancias, o más. Y en comerciolocaldearanda.es, eso ya es una realidad.