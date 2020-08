La Junta recalca la responsabilidad de los ayuntamientos en hacer cumplir las restricciones contra la pandemia

La Junta de Castilla y León considera imprescindible evaluar en 48 horas la situación epidemiológica de Aranda para analizar el resultado del confinamiento y el resto de las medidas adoptadas para contener la pandemia. Así lo ha indicado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en una comparecencia conjunta con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en la que han insistido en que es preciso que el confinamiento en Aranda se complete los 14 días inicialmente previstos para hacerlo coincidir con el periodo de incubación de la enfermedad.

A dos días de que finalice este plazo, en cualquier caso, la consejera considera positiva la evolución, según los datos que ha ofrecido. “Cuando nosotros aislamos Aranda el 7 de agosto existían 236 casos detectados con una incidencia de 67 días por 10.000 habitantes, superior a la de la comunidad de Aragón, que era la más castigada por la covid en toda España en ese momento. Aranda ha llegado a un pico de incidencia de 379 casos el día 11 de agosto, es decir, una tasa de 107 por 10.000 habitantes. Hoy tenemos una tasa de 52 casos por 10.000 habitantes, con 184 casos positivos en los últimos siete días. Estos datos de desaceleración del crecimiento y estabilización de la curva nos hacen ser optimistas y pensar que estamos consiguiendo contener el brote. Pero hay que mantener la vigilancia evolutiva en las próximas 48 horas para ver qué sigue pasando y si siguen bajando esos casos”

Pero la autoridad sanitaria no solo está pendiente de Aranda, en la comarca de la Ribera. La consejera ha incluido también Roa entre la docena de zonas de salud que preocupan especialmente y en los que se recomienda encarecidamente la restricción del contacto social. La zona básica de salud de Roa tiene ahora una tasa de 28,32 casos acumulados en siete días por 10.000 habitantes, cuando en el inicio del confinamiento de Aranda el 7 de agosto era de 1,78. Eso sí, la consejera ha descartado que ninguna de estas zonas “preocupantes” esté en situación de transmisión comunitaria. Pese a repasar las zonas con índices más elevados de incidencia de la pandemia la consejera nada ha mencionado sobre la situación epidemiológica de la zona de salud Aranda Rural que actualmente presenta el índice más alto de incidencia de toda la comunidad autónoma, al alcanzar ya a 81,76 casos acumulados en siete días por 10.000 habitantes (al inicio del confinamiento de Aranda la tasa estaba en 47,73).

Tanto la consejera de Sanidad como el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea han reiterado insistentemente la importancia de que la ciudadanía cumpla las medidas impuestas en el confinamiento, incluso de tomarse como una obligación la recomendación de restringir al máximo todos los contactos sociales, aunque de momento sea sólo una recomendación. También han recalcado que es crucial que los ayuntamientos vigilen y controlen este cumplimiento. El vicepresidente ha anunciado que en la reunión con alcaldes de poblaciones mayores de 20.000 habitantes, además de agradecer su esfuerzo, “vamos a exigirles un esfuerzo suplementario porque sabemos que estos días, estas semanas son claves para el futuro de la comunidad. Necesitamos un control estricto del cumplimiento de las medidas. No puede ser que porque una mínima parte de la población no cumpla las medidas todos tengamos que pagar las consecuencias. Y en eso es vital el compromiso de los alcaldes de nuestras ciudades.”

Igea alerta de que, de no ser cuidadosos con las medidas actuales, podría llegar el momento en el que las restricciones tengan que ser más contundentes. “Nosotros sabemos que hay una manera segura de acabar con el contagio, que es el confinamiento total, meter en casa durante quince días a todo el mundo y se acaba. No queremos hacer eso. Lo que queremos es que la gente extreme las medidas” ha advertido el vicepresidente. “Pero cuando una zona está en confinamiento o en color naranja (en referencia al mapa del portal de datos de la Junta en el que se señala con colores el nivel de incidencia de la pandemia de cada zona de salud) la gente tiene que entender que restringir el contacto social no es una opción, es una obligación. Porque si no hacemos las cosas ahora el daño económico, social y sanitario será muy superior al que tuvimos en marzo.”