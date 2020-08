El secretario del consejo de Administración del Deportivo, Toño Armenteros explicó en Coruña Deportiva cuáles son los caminos que emprenderá el Depor a partir de ahora para defender su permanencia en Segunda. Para Armenteros, el camino ahora pasa por esperar pacientes al final de este mes de agosto para conocer cuál será el veredicto del Comité de Competición. Una decisión que asegura que será “ejecutiva” y que apuesta a que será favorable al descenso del Fuenlabrada, que a la postre daría al Deportivo una plaza en Segunda. “Creo que es abrumador y no nos entra en la cabeza que Competición se salte el informe. Nos parece demoledor”

No puede haber otra solución que el descenso del Fuenlabrada

“El pliego del instructor es del sábado y a la vista de ese informe no nos entra en la cabeza Que la resolución no sea lo mismo. Propone. Si alguien se lee entero el informe de los 45 folios no puede haber otra solución que es el descenso del Fuenlabrada. El problema se cambiaría de bando y tendríamos la solución de nuestro favor”, avanza Armenteros. Para él no hay dudas en cuanto a la gravedad de los hechos que se le imputan al conjunto madrileño.

“El tiempo corre en nuestra contra pero también en el del resto de implicados. Hasta que no se resuelva también lo tienen ellos. Mientras el procedimiento siga abierto el problema es para todos”

Armenteros asegura también en Radio Coruña que la asesoría jurídica que encabeza Óscar Rama tiene ya preparada una solicitud de medidas cautelares como siguiente paso. “Está preparada, pero lógicamente hay que esperar los tiempos adecuados”.

Denuncia la actitud de la Liga

Además de la carta que el Deportivo remitío a todos los clubes y a la propia patronal, el consejero Toño Armenteros profundizó en Radio Coruña el enfado que existe en el seno del club gallego con la actitud de Javier Tebas. “El CSD debería de una vez poner cartas en el asunto. Nosotros seguimos los trámites que debemos seguir. No entendemos la actitud de la Liga. Es una asociación que debería abstenerse de tomar parte por uno u otro equipo. Es una asociación que representa a los dos equipos. Su vehemencia en favor de unos de los dos no puede ser”

Una plaza para el Depor

Son varios los medios de comunicación nacionales que dejan caer que en caso de descenso del Fuenlabrada, el empeño de Javier Tebas está dirigido a impedir que esa plaza sea para el Depor. “Antes dejo una Liga con 21”, recogió “El Confidencial”. Sobre estas amenazas, Armenteros cree que la razón legal sería del club coruñés y que esa plaza correspondería al Deportivo- “A mi me huele a lo que me huele desde el primer momento. Que se haga lo que el reglamento dice. Y lo que dice es que el Fuenlabrada quedaría de último y todos correríamos un puesto. Yo soy abogado y sé que esto es así. Dudo mucho que la Liga vayan en contra del propio sentido común, pero bueno, allá ellos.