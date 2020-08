La alcaldesa remite una carta a las directoras y directores de los centros educativos

Hemos conversado con el concejal de Educación, Enrique Yerves, que nos ha dado a conocer el contenido de la carta, aunque también le hemos preguntado por la disponibilidad y la colaboración que se puede ofrecer desde el propio Ayuntamiento para con la propia Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias.

En la carta la alcaldesa se remite al informe emitido desde el Área de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Jaén.

Previamente a ese comunicado, la alcaldesa, M.ª Teresa García, mantenía una reunión, la pasada semana, con las directoras/es de todos los centros educativos de la ciudad, en la que se informaba de la elaboración, en colaboración con la Policía Local, un protocolo para evitar aglomeraciones a la entrada de los centros, para lo que se habilitará un policía en cada centro.

También se confirmaba que una carta, en los mismos términos, se ha remitido tanto al Delegado Territorial de la Consejería de Educación, como a la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén.

Carta de la alcaldesa a las directoras/es de los centros educativos

“Estimado/a Director/a:

En el día de hoy, 13 de agosto de 2.020, esta Alcaldía ha recibido el informe emitido por el Sr. Director de Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Jaén el cual, entre otras cuestiones, expone de manera clara y contundente:

“Actualmente, el Art. 25.2 n) de esta Ley atribuye al municipio la competencia para: …la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.”

“Conforme al Artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía…Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía…la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud publica en todos los ámbitos…”

“11.4 En el Artículo 15 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, se determina que es obligación de la Administración Sanitaria Pública de Andalucía, a través de los recursos y medios de que dispone el Sistema Sanitario Público de Andalucía…la vigilancia e intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos y situaciones de riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles…”

Para mayor claridad, el apartado CONCLUSIONES, expone:

“PRIMERA: La ejecución de actuaciones de prevención de salud, limpieza y desinfección de centros educativos a consecuencia de una pandemia sanitaria no está comprendida en las obligaciones inherentes a las competencias propias de los ayuntamientos pues esas actuaciones o actividades traen causas de una situación excepcional…”

“SEGUNDA: …la vigilancia e intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos y situaciones de riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles son competencias propias de la administración autonómica”.

“TERCERA: …

“Cualquiera de las técnicas de atribución de nuevas competencias a los ayuntamientos o ampliación de las mismas, o asignación de servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o incremento de los ya existentes, exige la dotación simultánea de los recursos económicos para hacer frente a su ejercicio (Fundamentos 4,7 y 12, último párrafo).

Por todo lo anterior expuesto en el referido informe emitido por técnico competente, se deduce que este Ayuntamiento no puede prestar el servicio de desinfección de los colegios públicos, con motivos de la pandemia de la Covid-19, ya que no le es atribuida esta competencia por la ley, correspondiendo esta obligación a la Junta de Andalucía. Igualmente, de este informe se deduce que los Ayuntamientos no pueden prestar este servicio de desinfección, además de por lo expuesto anteriormente, por no contar con la consignación presupuestaria necesaria, lo cual supondría una grave incumplimiento de la ley y una serio incumplimiento para los responsables de los gastos extraordinarios generados.

Es por todo lo anterior que, a la máxima celeridad, se pone lo anterior en su conocimiento, así como que desde el inicio del curso escolar este Ayuntamiento prestará exclusivamente el servicio ordinario de limpieza, tal como observa la ley y recoge el informe que acompaño.

A su disposición para aclarar cualquier duda, reciba un cordial saludo.”

Escrito a la Delegada de la Junta

“… Las entidades locales de la provincia de Jaén hemos realizado enormes esfuerzos durante todo el estado de alarma, así como en la actualidad, para hacer frente a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, de conformidad con las autoridades, tanto estatales como autonómicas en el marco de nuestras competencias y desde la más absoluta lealtad institucional.

Durante este período de tiempo hemos asumido tareas frente a la emergencia sanitaria, incluido el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, a veces fuera del marco de nuestras competencias para aunar esfuerzos con el conjunto de las Administraciones, afrontando las situaciones que han ido surgiendo en nuestros municipios mientras se arbitraban medidas por los Gobiernos de España o de la Junta de Andalucía. En definitiva, y desde la cercanía e inmediatez que como Ayuntamiento nos corresponde, seguimos intentando dar respuesta a los numerosos problemas surgidos ante esta situación.

Hemos estado al pie del cañón dando información e interpretación de la gran cantidad de normativa generada desde las administraciones competentes; hemos llevado alimentos a muchas familias en situación vulnerable, llamado por teléfono para hacer compañía a quienes estaban solos en sus domicilios, facilitado fotocopias a los niños que no podían recoger sus libros de los colegios. Se han desinfectado calles y plazas, confeccionado y repartido mascarillas cuando el mercado estaba desabastecido. Hemos atendido a comerciantes, autónomos y empresas que tuvieron que cerrar su negocio, a trabajadores que necesitaron orientación ante tanta incertidumbre….y un largo etcétera que hemos vivido de manera conjunta e intensamente con nuestros vecinos y vecinas.

Desde mi obligación como representante de mi municipio debo defender los intereses de nuestra corporación local, por ello me dirijo a usted para ponerle en conocimiento que, tras recibir la carta del Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en la que se pide la colaboración de los Ayuntamientos para la puesta en marcha de las medidas recogidas en el documento: “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. COVID-19 para los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021”, y que los directores de los centros educativos han trasladado a nuestros

Ayuntamientos, sin mediar un marco de coordinación como exige la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Estas medidas carecen de los recursos económicos necesarios, como exige la citada Ley, por lo que me veo obligado a remitirle esta carta, instando a que se adopten las medidas oportunas por parte de la Junta de Andalucía, o bien que la colaboración requerida vaya acompañada de los recursos necesarios para ponerla en práctica.

Quiero recodarle que ya advertimos de que estas tareas no son competencia local, sino de la Junta de Andalucía; a pesar de ello, los Ayuntamientos colaboramos en la desinfección de los centros durante todo el periodo en que estuvieron abiertos para la matriculación del alumnado, asumiendo el sobrecoste desde las arcas municipales.

Sin embargo, ahora no nos encontramos en esa urgencia, y entendemos que es abusar de las corporaciones locales pretender que asumamos tales tareas y servicios sin un marco regulatorio ni recursos económicos necesarios que, por otro lado, sí ha presupuestado la Junta de Andalucía para los centros que son de su propia titularidad y que asciende a 25 millones de euros, así como la contratación de 1.600 efectivos para las tareas de desinfección…”.

A continuación se le añade el informe elaborado desde la Diputación Provincial de Jaén.