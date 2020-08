El ocio nocturno de Alicante acude al TSJCV para tumbar un decreto "injustificado técnica y estadísticamente"

Los locales de ocio de Alicante van a acudir este mismo miércoles al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para intentar tumbar el decreto del Consell que establece el cierre del ocio nocturno.

La intención es poder presentar el recurso este mismo miércoles"para no perder el fin de semana" en caso de que el tribunal les dé la razón, pues la ley obliga a responder en un máximo de 48 horas, según explica Francisco Javier Galdeano, presidente de ALROA, la asociación que agrupa a estos locales.

En declaraciones a Radio Alicante, Galdeano insiste en que el cierre del ocio nocturno en Alicante"no está justificado ni técnica, ni estadísticamente". Argumenta que "el contenido de la resolución autonómica no se corresponde con los motivos que dan lugar a que se emita", puesto que se alude a los rebrotes en el ocio nocturno y en Alicante, insiste, no se ha producido ninguno en este ámbito.

"¿Dónde están los brotes en el ocio nocturno de Alicante? Que me lo enseñen. Al contrario, los datos de la conselleria de Sanidad corroboran que no hay contagios en el ocio en la ciudad de Alicante", reitera Galdeano.

Además, reclama que las medidas se implanten en función de áreas sanitarias, tal y como se hizo al principio de la pandemia, en lugar de a nivel autonómico y sin tener en cuenta la situación de cada territorio. "Ahora que saldríamos beneficiados nosotros, se regula para toda la Comunitat Valenciana y antes no, así no son las cosas", lamenta Galdeano, que insiste en que "en comparación con ciudades como Valencia, Alicante está muchísimo mejor en los números" y no están dispuestos "a pagar justos por pecadores".

El presidente de la asociación que agrupa al ocio nocturno alicantino advierte de que algunos locales asociados ya le han trasladado que con estas restricciones tienen que despedir ya al 30 % de la plantilla y confirma que, tal y como se ha hecho en otros municipios como San Vicente o Guardamar, Alicante también estudia la posibilidad de ampliar licencias a algunas de las actividades que están permitidas por la resolución. Esto es, que un pub pueda tener licencia de bar "para poder así aguantar" los 21 días que, en principio, durarán las nuevas restricciones en la Comunitat.

Este martes, representantes de ALROA se reunían con la Policía Local de Alicante, que les confirmó que a partir de este miércoles reforzarán los controles para que se cumpla la normativa. De hecho, anoche los agentes ya cerraron cinco locales de copas, tres en la avenida Costa Blanca de Playa de San Juan con licencia de café concierto, uno en 'el barrio' en pleno casco antiguo y otro en Carolinas Altas.

Además, los agentes tuvieron que intervenir para atajar cuatro botellones en los arenales de Urbanova, Postiguet, Almadraba y Albufereta.

Para la Generalitat, las medidas vienen amparadas

Todas estas acciones legales anunciadas por el sector de la hostelería y el ocio no preocupan de momento a la Generalitat.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en Alicante, aseguraba que los empresarios "están en su derecho" de acudir a los tribunales y que serán los jueces quienes decidirán, pero recuerda que la normativa autonómica y estatal ampara estas medidas más restrictivas.

Añade que en nada ha cambiado el régimen sancionador en lo que se refiere a incumplimientos de aforo y otras medidas legales convalidadas en les Corts y que en la próxima reunión dentro del marco del plan territorial de Emergencias, se coordinarán todas "las actuaciones ante esta situación agravada".