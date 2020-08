Raquel González: "La Junta me niega información"

La alcaldesa de Aranda se siente ninguneada por la Junta de Castilla y León en el proceso iniciado contra los brotes de coronavirus. Raquel González ha sido extremadamente crítica al hablar de la actitud que la administración regional está mostrando con el Ayuntamiento en esta batalla por controlar la pandemia, exigiendo que cumpla su papel, a la vez que le niega las herramientas necesarias para ello.

Un factor fundamental es conocer dónde están localizados esos brotes para poder ejercer el control necesario y garantizar que las personas afectadas o los contactos estrechos de ellas respeten el aislamiento. “Me parece una falta de respeto a la máxima autoridad de este pueblo que no se le comuniquen los datos, porque si quieren que yo haga algo, evidentemente tengo que conocer los datos cada día y debería conocer dónde están esos brotes para poder intervenir en ellos y esa información no se me está dando”, denuncia González.

La primer edil arandina ha explicado que el Ayuntamiento decidió personarse en proceso judicial donde se decidía si se autorizaba o no la prórrogas del confinamiento porque estaba en total desacuerdo con el planteamiento que está teniendo la Junta de Castilla y León, que no parece ser consciente de que Aranda y su entorno son un conjunto indivisible y que las actuaciones que se hagan en la capital de la comarca afectan por completo al resto de los pueblos. “Nos parecía que además desde Valladolid se desconoce la situación real de nuestra localidad: no saben que esto es una comarca y que Aranda no es nadie sin los pueblos pero los pueblos no son nadie sin la comarca y afortunadamente tuvo que ser un juez quien aclarase que los ciudadanos del resto de los municipios podían venir a comprar sin riesgo a Aranda, porque estaban corriendo verdadero riesgo en otras localidades, donde estaban haciendo filas de calles enteras para poder comprar”, detalla la regidora.

González se queja también de que, a petición del gobierno autonómico, al Ayuntamiento se le haya negado en la última fase del procedimiento judicial seguir siendo parte para tener voz en el mismo.

En una reunión mantenida el martes en Valladolid entre los máximos responsables de la Junta y los alcaldes de localidades de más de 20.000 habitantes, la alcaldesa de Aranda ha exigido que se le informe al Ayuntamiento del plan que la administración regional asegura tener para el control sanitario de los temporeros que en pocas semanas tendrán que empezar a trabajar en la vendimia en la Ribera del Duero. “A la vista de que ayer me hicieron saber que tienen un plan de temporeros, esta mañana se ha mandado un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que nos aporten el plan de temporeros y ver en qué forma está adaptado para la zona de la Ribera, porque si no vendimiamos ya será la última puntilla para la economía de esta zona”, advierte la alcaldesa, que taambién le ha exigido información sobre el plan de contención del coronavirus en las residencias de ancianos, máxime después de conocer el brote que afecta a casi todos los residentes en Vadodondes.

Por otra parte, González asegura que la semana que viene dará autorización a los agentes de la Policía Local para que puedan ir disfrutando de las vacaciones, un derecho que se ha mantenido retenido estos meses a la vista de la situación.