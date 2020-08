Empeora la situación epidemiológica de la comarca y la de Aranda se resiste a mejorar

A menos de día y medio de que finalice el confinamiento la incidencia de la pandemia en Aranda sigue sin bajar de los 52 casos acumulados por 10.000 habitantes, prácticamente la misma que ayer con dos casos acumulados más y la segunda tasa más alta de Castilla y León, solo superada por Aranda Rural. Tras doce días y medio de aislamiento el resultado en cuanto a la incidencia de la pandemia está muy lejos de los logros conseguidos en Íscar y Pedrajas de San Esteban, donde a estas alturas del confinamiento la incidencia se había desplomado a 18 casos por 10.000 habitantes, menos de la mitad con la que comenzó. El ritmo de contagios en Aranda solo es superado en toda la comunidad por su alfoz: Aranda Rural ha disparado los contagios durante el confinamiento de su capital comarcal y ya alcanza los 75 casos por 10.000 habitantes, la tasa más elevada de toda Castilla y León. Y también en la comarca ribereña la zona de salud de Roa ha disparado sus contagios durante el confinamiento de Aranda, pasando de un índice de menos del 2 a 35 casos acumulados por 10.000 habitantes. Y en el último día Huerta de Rey también eleva su índice de contagios, que si era cero hace doce días hoy es de 10,62, con dos nuevos positivos en las últimas 24 horas.

En cuanto a la situación de transmisión comunitaria la Junta no proporciona datos de cada zona básica de salud, sino que los ofrece provincializados, pero la referencia está en el auto judicial de ratificación del confinamiento, que citando el informe de la Dirección General de Salud Pública apela a la existencia de transmisión comunitaria por los 50 brotes no controlados (el 90% de origen familiar) y otros más de 400 casos positivos que ni siquiera están vinculados a ningún foco común. Si todos los brotes se mantuvieran activos a día de hoy (dato que no ha sido faciltiado por ninguno de los organismo de la Junta a los que se les ha solicitado) supondrían la inmensa mayoría de los 57 brotes que la administración regional registra hoy en la provincia de Burgos.

En el ámbito hospitalario sigue habiendo 16 pacientes con covid ingresados en el Hospital de los Santos Reyes, aunque ha habido dos ingresos en las últimas horas y paralelamente se ha dado de alta a dos pacientes. Actualmente la mayoría de los pacientes ingresados son atendidos por los efectos del virus, excepto tres de ellos que son asintomáticos. Del total de personas hospitalizadas con covid en el hospital comarcal 4 proceden de residencias y del resto dos son vecinos de la comarca y el resto de Aranda.

Preocupa la incidencia que el repunte de la pandemia está comenzando a tener en el personal del hospital, entre los que 14 personas de su plantilla están ahora mismo en aislamiento. Entre ellos hay tres profesionales médicos y tres de Enfermería.