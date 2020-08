Se mantienen las medidas restrictivas en esta crisis de la Covid 19 en el área sanitaria de A Coruña. No se amplían, según ha comunicado el Presidente d ela Xunta Alberto Núñez Feijóo tras reunirse con el comité de expertos. No hay tranmisión desde A Coruña y su área a otras zonas de la provincia ni de Galicia, según los datos del Sergas con lo que, por el momento, no habrá restricciones a la movilidad. En un contexto en que están reduciendose los casos activos, el viernes habrá nueva reunión para evaluar la situación.

Cribado masivo a jóvenes

Junto a los cribados que se realizan con las listas remitidas por los concellos, el Presidente ha anunciado el inicio de un cribado masivo entre personas de 18 a 40 años de la ciudad y área más cercana. Se realizarán más de 1.000 pcrs al día hasta llegar a las 62.000 pruebas. Feijóo hace un llamamiento a los jóvenes, que concentran la mayoría de contagios asintomáticos.

Incidencia por barrios y en el área

Explica que la incidencia aumenta en barrios como Os Mallos, Agra del Orzán, Ventorrillo y Sagrada Familia; y en área, en O Burgo en Culleredo, O Temple en Cambre, Meicende en Arteixo; y Perillo, Santa Cristina y Santa Cruz en Oleiros