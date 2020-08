Ontinyent tanca demà el Pou Clar per previndre la propagació del Covid-19

L’Ajuntament d’Ontinyent tancarà demà dijous a l’accés públic el Paratge Natural Municipal del Pou Clar per tal de previndre la propagació del Covid-19. Es tracta d’una mesura que vindrà recollida al ban que signarà hui l'Alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i que s’emmarca al conjunt d’actuacions posades en marxa per l’Ajuntament per intensificar el control i la vigilància davant l’evolució de la pandèmia.

La primera tinent d’Alcalde, Natàlia Enguix, detallava que l’acció es pren atenent el deure de cautela, prudència i protecció que ha de presidir l’acció de l’Ajuntament, així com les noves mesures de prevenció i contenció fixades per les administracions estatal i autonòmica i les recomanacions de les autoritats sanitàries davant les concentracions de persones: “El Pou Clar s’havia convertit en les últimes setmanes en un lloc on acudien massivament visitants de localitats de tota la Comunitat Valenciana i haviem d’actuar al respecte per garantir el compliment de la normativa”, explicava la regidora.

D’aquesta manera, i després d’haver posat en comú les noves mesures amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l’Ajuntament tancarà des de dijous 20 d’agost els accessos des de la senda de Galindo, des del camí de l'Alba, des de l'escala i la rampa que connecten amb la CV-81, i qualsevol altre camí o senda que done accés al paratge delimitat en l'Ordenança reguladora de les normes de protecció del Paratge Natural Municipal del Pou Clar. Per tant quedarà prohibit romandre al Pou Clar, així com dur a terme en ell qualsevol activitat recreativa, lúdica o esportiva, mantenint-se la vigilància que ve desenvolupant-se per l'empresa de seguretat contractada per l'Ajuntament en coordinació amb la Policia Local i les altres forces i cossos de seguretat.

Cal recordar que el consistori ontinyentí ja havia pres als últims mesos diverses mesures per evitar la massificació del paratge, tancant-se l’estacionament de vehicles amb blocs de formigó tant a l’entrada principal com des de l’aparcament de la CV-81, limitant així els accessos per per cap lloc que no fora el Camí de l’Alba i l’escala de Galindo a peu o en bicicleta; i que des de juny s’havia limitat l’aforament al paratge a 245 persones simultànies (un límit als que s’arribava aquest mateix diumenge abans de les 12 del migdia) i 980 totals.

Natàlia Enguix afegia que “54 de les 55 sancions esteses des del 30 de juliol per estacionament indegut als voltants de l’accés per Galindo corresponen a vehicles registrats en poblacions diferents a Ontinyent, a més molt diverses, el que segons les autoritats sanitàries constataria el risc de que aquest espai es convertira en focus de transmissió, un extrem que hem d’evitar”, assenyalava.

Cal recordar que per tal d’intensificar el control i la prevenció davant l’evolució de la Covid-19, des de distints departaments municipals s’ha dissenyat un dispositiu que s’activava el passat divendres, i que incloïa reforçament de tots els torns del cos de la Policia Local per comptar amb major presència d’agents i patrulles tant en el nucli urbà com al disseminat i el paratge del Pou Clar.