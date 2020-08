Educación baraja bajar ratios en Infantil, reforzar plantilla y jornada continua

Los sindicatos docentes de la red pública presentes en la Mesa Sectorial y el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra han compartido hoy el objetivo común de garantizar una vuelta a las clases presenciales lo más segura posible a partir del próximo mes de septiembre.

El consejero de Educación Carlos Gimeno, acompañado de responsables de las tres direcciones generales del Departamento, se ha reunido con representantes de los sindicatos LAB, AFAPNA, STEILAS, ANPE, CCOO, ELA y UGT para escuchar sus planteamientos de cara al curso 2020-2021 y trasladarles la información que maneja el Departamento.

Gimeno se ha dirigido a los sindicatos para decirles que la vuelta a clase es un derecho irrenunciable que garantiza la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. Regreso presencial, ha añadido el consejero, supervisado siempre con los criterios científicos de Salud que busca conjugar la calidad educativa y la salud de toda la comunidad educativa. Ha agradecido expresamente el esfuerzo de los docentes en estos meses de cierre de centros y educación on line. Gimeno ha reivindicado la figura del docente como referente social y ha indicado que en circunstancias excepcionales como las generadas por la pandemia los funcionarios públicos deben asumir un compromiso preeminente ante la sociedad.

Los sindicatos han pedido una reducción general de ratios en las aulas, aumento de plantillas, la realización de pruebas PCR o test serológicos al profesorado y otros trabajadores de los centros educativos, así como medidas para facilitar el teletrabajo y una protección específica para docentes que presenten determinadas patologías de salud de manera que no se vean obligados a impartir clases presenciales. El Departamento ha explicado que los servicios de prevención de riesgos laborales son los encargados de evaluar y emitir informe sobre las peticiones de los docentes a ese respecto y ha recordado que los colegios no son espacios COVID. Además, han manifestado que el aumento de contrataciones y la organización definitiva de los grupos estables de convivencia se conocerán con más detalle en un espacio breve de tiempo.

Informe sobre COVID 19 y reapertura de centros escolares

El Departamento de Educación ha entregado a los sindicatos el informe COVID 19 y reapertura de centros escolares, elaborado por la Sección de Innovación y Organización del Servicio Navarro de Salud. El informe recoge numerosos datos de estudios sero-epidemiológicos llevados a cabo en España, Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Australia, Reino Unido, Italia y Portugal y entre cuyas conclusiones se destaca que la prevalencia de anticuerpos IgG anti-coronavirus en adultos es de aproximadamente un 5% mientras que en niños de hasta 19 años esa prevalencia es inferior y oscila desde un 2,9% en niños de 5-9 años hasta un 4,1% en niños de 10-14. En la mayoría de los países europeos en los que se procedió a la reapertura de las aulas antes de las vacaciones no se observó un claro efecto perjudicial en cuanto a evolución de nuevos casos COVID 19. El informe añade que los cambios en la incidencia de nuevos casos confirmados no se pudieron atribuir únicamente a la reapertura de centros y resalta datos que demuestran que la tasa de transmisión de SARS-CoV-2 en el entorno educativo fue baja y que niños y profesores no contribuyeron a una transmisión significativa en el entorno escolar.

Algunos sindicatos han vuelto a plantear la figura de la enfermera escolar en los centros o la presencia de personal de Salud en los colegios.

En relación a la posibilidad de un escenario docente semipresencial con clases on line, los sindicatos han pedido el desarrollo de una estrategia pedagógica que incorpore la salud emocional del alumnado y que acompañe a la mera distribución de equipamientos informáticos. El director general de Educación, Gil Sevillano, ha recordado que están contempladas ya 15 horas de formación específica a los docentes en esta materia para abordar el inicio de curso. El Departamento de Educación tiene ya elaborado un plan escolar de educación emocional y acogida. Se está trabajando al mismo tiempo en la adquisición de nuevo equipamiento informático y en la implantación de la tecnología que permita seguir las clases en streaming. Se ha recordado que Navarra se ha adherido al convenio con la sociedad pública nacional Red.es lo que permitirá reforzar la digitalización del sistema.

Sin perjuicio de que Educación continúa los contactos con otros sectores de la comunidad educativa como la patronal de la educación concertada, con la que reunirá mañana jueves, el Departamento ha informado sobre las alternativas que se están estudiando para reforzar las medidas de seguridad y salud, como son la posibilidad de bajar ratios en Educación Infantil, un refuerzo de profesorado en otros niveles educativos o la implantación de la jornada continua.