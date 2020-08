La Consejería de Educación garantiza la enseñanza presencial el próximo curso

En tres semanas los alumnos de Educación Infantil y Primaria volverán a las aulas. Serán los primeros en iniciar un nuevo curso marcado por la pandemia de Covid-19 que provocó el cierre de los centros en el mes de marzo.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Ávila, Jesús Guill tiene claro que la educación tiene que ser presencial. "No hay otra opción posible", dice. "Lo que tuvimos la otra vez, a pesar del esfuerzo de muchos profesores, no fue una educación a distancia, fueron deberes on line", lamenta. Y recuerda que los niños se socializan en el colegio."La educación a distancia no es buena para los niños", concluye.

Jesús Guill dice que la Junta de Castilla y León tendrá que poner las medidas sanitarias oportunas, con flexibilidad a la hora de entrada y salida, turnos en los comedores, etc. Y considera que esas medidas tienen que tener en cuenta la diversidad de centros porque a su juicio "no se puede dar una norma genérica para todos porque no es lo mismo un colegio rural con 12 niños que un colegio con 120 niños pequeños, o que un instituto con más de mil" alumnos.

Algunos padres han creado una asociación a nivel nacional, que tiene también representantes en Ávila, denominada DERPA, Derecho a Enseñanza sin Riesgo de Pandemia, que pide una vuelta segura al cole. Verónica González es una de las madres que se ha unido a este movimiento y defiende que las familias puedan tener libertad para decidir si sus hijos van o no al colegio.

Verónica González solicita que a "aquellos que por sus circunstancias no quieran correr riesgos de salud, o que por los motivos que sean, no quieran acudir a las aulas de forma presencial, que se les facilite el poder seguir la educación de sus hijos desde sus casas, bien con clases on line, etc". Argumenta que de esa manera también se lograría bajar la ratio en las aulas, que estarían abiertas para los alumnos que sí quisieran acudir a los centros.

Un curso "con las mayores garantías posibles"

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha transmitido este miércoles un mensaje de tranquilidad y confianza a toda la comunidad educativa, a los alumnos y sus familias, a los centros y al personal docente en el sentido de que el próximo 9 de septiembre comenzará el curso escolar 2020-2021 con las mayores garantías posibles.

Según ha dicho en la visita a un colegio de Valladolid, se ha elaborado un protocolo que establece, con un gran nivel de detalle, cómo debe producirse esa vuelta a las aulas. Además, colegios e institutos ya han elaborado sus propios planes de inicio del curso, adaptados a sus características, y planes de contingencia y digitalización que se abordarán durante el mes de septiembre.

Rocío Lucas ha querido hacer una llamada a la calma, a la responsabilidad y a la profesionalidad. “Es evidente que será un curso diferente. Estamos en una situación inédita. Y ello está suponiendo un desafío y una carga de trabajo extra para todos. Afrontamos el reto de comenzar el curso en situación de pandemia y habrá que irse adaptando a una situación sanitaria incierta”.

Este verano la Consejería de Educación va a se llevar a cabo 19 actuaciones en centros escolares de la provincia por un importe de 660.704 euros, 7,99 % del total de la inversión que se ha hecho en toda la comunidad autónoma