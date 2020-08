Delfí Geli: "Ara ve el més important, hem d'estar bé i preparar-ho bé per competir al màxim"

Demà a les deu de la nit el Girona comença la final del play-off d’ascens a Primera Divisió contra l’Elx a l’estadi Martínez Valero i diumenge es jugarà el partit de tornada a Montilivi. Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb el president del Girona, Delfí Geli per analitzar la situació actual del club gironí. “Des que ha arribat Francisco l’equip ha fet un tomb, ha anat creixent poc a poc i ha anat adquirint confiança. Jo crec que també s’ha deixat anar futbolísticament i poc a poc estem donant un molt bon nivell que és el que hem de fer fins diumenge”, ha afirmat Delfí Geli, qui ha afegit que “ara ve el més important, hem d’estar bé, hem de preparar-ho bé per competir al màxim”.

El president del Girona ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ que estan “il·lusionats i esperançats” i que aquest no ha estat un any gens fàcil. “Han succeït moltes coses aquest any i nosaltres havíem intentat fer un equip per estar el més a dalt possible, per intentar tornar a Primera Divisió i s’ha demostrat que això és complicat, que no és gens fàcil i ens ha costat aquest any, però ara estem davant l’oportunitat i hem de treballar-la al màxim”, ha dit. Delfí Geli també ha destacat que “això encara no està fet” i que han d’anar “amb molta cura, a poc a poc”. “Hem d’anar posant pilars cada dia per demà al partit, als següents entrenaments i al partit de diumenge estar a un bon nivell i la clau és que l’equip competeixi com ho està fent fins ara”, ha explicat el president del Girona.

Delfí Geli al ‘Què t’hi Jugues!’ també ha parlat sobre la importància que té l’ascens pel Girona i ha dit que “a Primera Divisió creixen els ingressos, les possibilitats s’obren de bat a bat, les finestres són molt més grans, els recursos molt més importants”, però el president del club blanc-i-vermell també ha afirmat que “el Girona no depèn d’un partit o d’un ascens, seguirà treballant en la mateixa línia. “Sempre hem dit que és un projecte a llarg termini, d’estabilitzar l’equip i l’entitat el més a dalt possible i som conscients que no sempre ens anirà de cara, a vegades trobarem pedres en el camí, però aquestes pedres també ens han d’ajudar a ser millors, a recuperar-nos, aixecar-nos i ser més forts com a entitat”, ha explicat Delfí Geli a SER Catalunya, qui ha afegit que “si hi ha l’ascens a Primera tot això ens ho facilitarà molt més, però no està aconseguit”.

Finalment Delfí Geli també ha parlat sobre el futur de Cristian Stuani, el màxim golejador del conjunt gironí. “Stuani en principi té contracte amb nosaltres, però és evident que hi ha dos escenaris possibles i el de Segona és un escenari molt diferent al de Primera”, ha afirmat el president del Girona al ‘Què t’hi Jugues!’.