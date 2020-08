Comienza el trabajo para el Embutidos Pajariel Bembibre

Una vez superados con resultado negativo los test PCR y los primeros reconocimientos médicos, la plantilla del Embutidos Pajariel Bembibre inició este miércoles los entrenamientos de pretemporada. Siempre respetando los protocolos y las normas de seguridad y sanidad, las once jugadoras del primer equipo y la joven júnior del Club Baloncesto 6,25 de Ponferrada María Calleja participaron en la primera sesión dirigida por Pepe Vázquez. Junto a él, Diego García, técnico ayudante, y Eduardo Valcarce, preparador físico que ayudará al club durante las próximas semanas, trabajaron con el plantel del cuadro berciano.

Desde este momento, casi cinco semanas de trabajo físico y táctico encaminado a llegar en buenas condiciones al estreno de la Liga Femenina Endesa, el 19 de septiembre, frente al IDK Euskotren en el Bembibre Arena. Antes, el cuadro bembibrense disputará cinco encuentros amistosos, dos de los cuales se enmarcan en la Copa Castilla y León y que medirán a la escuadra del Bierzo Alto con Perfumerías Avenida y Quesos El Pastor. El equipo zamorano será, además, rival el 29 de agosto en otro amistoso, mientras que Durán Maquinaria Ensino será el otro rival en sendos enfrentamientos ––el 26 se jugará en Lugo y el 12 de septiembre en Bembibre– para completar una pretemporada apasionante.

Pepe Vázquez, “contento con el equipo que hemos formado”

El entrenador del cuadro rojillo, Pepe Vázquez, reconoció, de hecho, que “estoy muy contento e ilusionado por seguir un año más. Las jugadoras y yo mismo teníamos ganas de que llegara este primer día”, precisó el preparador compostelano, contento por la plantilla que ha logrado conformar: “Es la ocasión que más primeras, segundas y terceras opciones hemos fichado. Sabemos las limitaciones económicas, pero estoy contento con el equipo que hemos formado, un equipo joven”, enfatizó.

Joven, aunque Vázquez tiene claras las claves del éxito: “Intentaremos que la defensa sea nuestra seña de identidad. Hemos dado un salto de calidad en lo físico”, opinó el técnico santiagués, que aseguró que “somos más grandes, más atléticas. Podremos ser un equipo que pueda correr más, pero teniendo claro que debemos ser sólidas atrás”, resaltó el adiestrador rojillo, que aseguró que “el techo mínimo es salvarse. A partir de ahí, como deportistas, debemos ser ambiciosos y dar lo mejor cada día”, apostilló.

“A ilusión nadie nos puede ganar”

El técnico gallego, no obstante, es consciente de que “la Liga lleva tres años con un crecimiento imparable. El poderío económico de los rivales es cada vez mayor, con internacionales españolas que vuelven y jugadoras de la WNBA que llegan a España”, destacó Vázquez, que consideró que “a ilusión nadie nos puede ganar. Es una buena oportunidad para hacerse socio y disfrutar con estas jugadoras”, reclamó.

El míster gallego reconoció, además, que “tenemos un mes por delante –esperemos que no haya ningún contratiempo, aclaró– para empezar la Liga el 19 de septiembre después de realizar un buen trabajo. No hay otro objetivo que prepararnos después de este largo intervalo de tiempo en el que las chicas no han podido hacer básquet de forma regular”, explicó el adiestrador del equipo berciano, que admitió que ahora se trata de “volver a coger sensaciones, preparar el cuerpo para la competición y preparar técnica y tácticamente el equipo. Los amistosos son un complemento para llegar lo mejor posible al inicio de la Liga”, especificó.

Un inicio de Liga sobre el que, como dijo Vázquez, “existe incertidumbre porque hay rebrotes. La intención de la Federación Española de Baloncesto (FEB) es comenzar la Liga”, matizó Vázquez, que recordó que la institución “se va a reunir con el Consejo Superior de Deportes para tomar una decisión. Es una situación dura para todo el mundo y tenemos que ser conscientes de que se puede volver a repetir”, consideró el de Santiago de Compostela, que aseguró que “una vez estamos aquí, lo afronto con ilusión. Quiero pensar que si todos los equipos respetamos las normas la Liga se va a disputar”, dijo Vázquez, que afirmó estar “contento” con la llegada de Diego García como ayudante. “Con ganas de aprender y muy trabajador”, describió Vázquez, que lo ve “muy completo y que nos va a ayudar en muchas cosas.