Denuncian falta de información de la Xunta sobre un caso Covid en A Coruña y la administración lo desmiente

CC.OO. denuncia que las Consellerías de Economía, Industria e Emprego y de Política Social no han informado a los trabajadores de sus dependencias en el mercado de Elviña de un caso positivo de coronavirus. La Xunta lo desmiente. Señala que en cuanto se confirmaron los resultados de los PCR, mantuvo una reunión con los representantes sindicales para informar de la situación.

El trabajador comunicó el viernes al Sergas que había estado en contacto con una persona contagiada. Él y tres de sus compañeros están aislados en sus domicilios. Todos son asintomáticos. Comisiones admite que sí hubo una reunión a principios de la semana con el Jefe Territorial de Economía e Industria pero echa en falta una información directa al personal desde el primer momento.

Rocío Salgado, delegada de Comisiones en la Junta de Personal da Coruña de la Xunta de Galicia pide información: "Os compañeiros directos do afectado, cando menos deberían ser informados, se non se quere facer a información de xeito directo, para iso esta o comité de saude laboral que son os que teñen que informar dos positivos e das medidas de actuación que se van a tomar".

Comisiones Obreras denuncia también que no se ha producido la desinfección de las instalaciones. La Xunta no sólo rechaza esta acusación sino que señala que se hizo una limpieza profunda de las dependencias. Los cuatro trabajadores confinados en sus casas no tienen contacto con el público.