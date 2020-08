El mejor fichaje para el centenario de Osasuna

Osasuna afronta el año de su centenario en primera división que era el sueño de todos los rojillos. Un año 2020 especial para el club que verá además el estreno de la remodelación de El Sadar acorde ya al siglo XXI. Y lo hará conservando el bloque de una plantilla que le ha llevado hasta donde está. Sin duda uno de los objetivos.

Hay una máxima no solo en el fútbol sino casi en la vida: "cuando algo funciona mejor no tocarlo". Y con ese plan, el de tratar de mantener un grupo que lleva 2 años excepcionales, trabaja la dirección deportiva de Osasuna. La gran temporada de los rojillos no ha despertado el interés de otros clubes o al menos de momento la economía en tiempos de Covid no les permite pescar en el conjunto navarro. Todavía el mercado no acaba de hacer más que empezar pero el mejor fichaje de Osasuna para el centenario no sería otro que mantener a sus principales valores dentro de un grupo ya hecho y tratar de reforzar esas posiciones que entienda puedan tener aún carencias en la plantilla.

El lateral izquierdo con las salidas de Estupiñán y Lato que regresan ante el reclamo de sus equipos de origen, es la única posición que se queda en el aire respecto a la temporada pasada. El resto del bloque se mantiene e incluso se refuerza con la llegada de un viejo conocido como Lucas Torró al pivote buscando otro perfil distinto tras dejar salir a Fran Mérida.

La rumorología en torno al futuro de Chimy Ávila que regresa tras su operación de cruzado, seguirá probablemente hasta el mismo cierre de mercado. Junto al delantero argentino, su sustituto en el mercado de invierno y ex compañero en el Huesca Enric Gallego que cuajó un buen final de temporada. Además la renovación de Adrián y lo que pueda ofrecer el mercado con un delantero que pueda mejorar lo que ya hay. Mientras Marc Cardona tendrá que hacer los méritos que no hizo la temporada pasada para contar con más oportunidades por parte de Jagoba Arrasate.

En el centro del campo con la llegada de Torró todavía se recrudece más la batalla por un puesto en el doble pivote. Oier y Darko Brasanac fueron los más habituales con permiso de Iñigo Pérez y el nuevo internacional sub 21 Jon Moncayola que buscarán tener todavía más protagonismo. Una falta de minutos que hizo salir a Luis Perea, cuajando una buena segunda vuelta en el Alcorcón, y que tratará esta pretemporada de demostrar que puede tener sitio en la posición con más competencia de la plantilla.

En las bandas Roberto Torres y Rubén García vuelven a partir como titulares con la alternativa de Kike Barja que este año ya recuperado de sus lesiones apunta al de su consolidación. Precisamente los problemas físicos son los que han impedido ver la mejor versión de un Rober Ibáñez que tendrá que reivindicarse si quiere tener opciones. Atentos también en Osasuna al mercado ante posibles oportunidades para reforzar las bandas en el centro del campo.

Y en defensa al margen del ya mencionado problema en el lateral izquierdo, el resto se mantiene. Incluido Roncaglia que como Adrián aunque dándose más tiempo acabó por aceptar la oferta a la baja para renovar del club rojillo. Con Nacho Vidal como amo del carril derecho y la alternativa del polivalente defensa argentino. Con Aridane y David Garcia ya consolidados en el centro de la defensa, con la competencia de Unai García para el puesto y de Navas, las posiciones de centrales están cubiertas. Como la portería donde la renovación de Rubén Martínez le hará disputar el puesto a Sergio Herrera junto a Juan Pérez.

Así, si no se producen salidas inesperadas, más allá de las que entiende la dirección deportiva que se deben producir porque ven que no puedan tener minutos, Osasuna parte esta temporada con un bloque hecho pendiente de los retoques para tratar de mejorarla y del lateral izquierdo claro. Con la cesión del joven Manu Sánchez procedente del Atlético de Madrid se cubre el perfil de Lato, más posicional que la vocación claramente más ofensiva de Estupiñán. La continuidad del lateral ecuatoriano sin duda sería la guinda para el equipo pero su proyección hace que sea muy complicada por no decir imposible pero ahí sigue trabajando Osasuna. Si no puede ser Pervis el club maneja otras alternativas pero veremos por donde discurre este mercado.

A la espera de movimientos, está claro que de momento el mejor fichaje para el centenario de Osasuna es mantener el bloque que tan buenos resultados le han dado las dos últimas temporadas y a partir de ahí tratar de reforzar la plantilla en las 3/4 posiciones que entiende que se puede mejorar.