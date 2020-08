Raquel González: "Espero que estos 14 días no sean la puntilla para la economía del municipio"

La alcaldesa de Aranda invita a la prudencia y a no bajar la guardia tras el fin de estos catorce días de aislamiento del municipio para no tener que soportar de nuevo una medida como ésta. En una entrevista a las siete y media de esta mañana en ‘Hoy por Hoy’, Raquel González le contaba a Pedro Blanco que estas dos semanas han sido las más duras de los nueve años que lleva presidiendo la corporación municipal, por el varapalo que ha supuesto para la hostelería, el comercio y el turismo. “Han sido días muy duros, porque la gente estaba muy triste porque la economía se ha resentido de forma muy importante y el sector turístico estaba muy dañado ya después del estado de alarma y espero que estos 14 días no le hayan dado la puntilla”, expresaba la regidora municipal.

Raquel González hablaba del horizonte cercano tan complicado que se presenta para continuar con las medidas destinadas a controlar la pandemia, con dos circunstancias que destacan. A nivel general, una es el comienzo del curso escolar, donde la situación irá marcando el modelo a seguir, entre lo presencial y lo telemático. Pero particularmente Aranda y el resto de la Ribera del Duero se enfrentan a una vendimia marcada este año por la necesidad de extremar las medidas para minimizar el riesgo de expansión del virus a través del colectivo de temporeros. En este aspecto, la alcaldesa hacía un llamamiento al sector bodeguero para que se implique al máximo en evitar algo que no sólo es una cuestión de salud pública, sino que les afecta muy particularmente en su negocio. “La situación será muy difícil porque deberán ser los empresarios, los bodegueros, quiénes se comprometan con la calidad del alojamiento de estos trabajadores, que va a tener que seguir unas medidas muy estrictas, porque ya no es sólo que tengan un espacio donde vivir, sino donde estar seguros, porque si están ellos seguros lo estarán también las bodegas y podrán seguir trabajando ya que de otra forma, si uno de ellos se contagia, podría contagiar al resto de compañeros”, advierte González.

Con carácter general, la alcaldesa invitaba a la población a que afronte esta nueva etapa tras el fin de estos catorce días de confinamiento con absoluta responsabilidad para evitar que haya que volver a sufrir esta medida, respetando las tres premisas principales de utilizar la mascarilla en todo momento, restringir los contactos sociales y extremar la higiene de las manos. “Si volvemos a hacer una vida absolutamente normal como hacíamos antes esto volverá, así que hay que cuidarse y mantener las precauciones si no lamentablemente volveremos a esta situación que yo no lo deseo”, concluye la edil popular.