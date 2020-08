Los MIR de Castellón llevan un mes en huelga indefinida y Sanitat sigue dándoles la espalda

Hoy se cumple un mes desde que los Médicos Internos Residentes de la provincia de Castellón iniciaron la huelga indefinida para reclamar mejores condiciones laborales al gobierno valenciano. Los MIR lamentan que la conselleria de Sanitat siga sin escucharles ni facilitar las negociaciones.

El portavoz de los MIR en la provincia de Castellón, Marc Perarie, ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón, que la conselleria de Sanitat no quiere negociar de forma directa con el Comité de Huelga si no que les pide a los MIR que lo hagan a través de un foro autonómico con los representantes de las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Un foro, que según ha explicado Peraire, no está reconocido como figura jurídica ni se les ha explicado nada al respecto desde conselleria.

Peraire asegura que el sistema sanitario es muy pobre en recursos humanos, es decir, que falta personal, y esto provoca que la presión asistencial recaiga sobre los MIR, que son personal sanitario en formación. El portavoz de este colectivo lamenta las jornadas de hasta 32 horas que trabajan los médicos residentes y asegura que eso perjudica a la calidad de la atención que recibe el paciente.

Peraire también ha explicado que en la provincia de Castellón, entre los tres departamentos de salud, hay entre 400 y 500 médicos residentes y que la huelga indefinida va a seguir en marcha hasta que la conselleria de Sanitat acceda a negociar de forma directa con el Comité de Huelga.