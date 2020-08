La sociedad de medicina familiar denuncia que no ha habido refuerzos en la atención primaria en Galicia

La Asociación galega de medicina familiar denuncia que no han llegado refuerzos a atención primaria en Galicia en esta pandemia y asegura que las consultas están desbordadas. Se están desarrollando en formato semipresencial con consultas telefónicas y presenciales. Asegura que tampoco se han reforzado los colectivos de enfermeras y administrativos.

La Presidenta de la entidad, Susana Aldecoa, señala que va a ser complicado volver en el corto plazo a las consultas presenciales por el propio temor de los enfermos y falta de recursos. En este verano se acumulan las consultas pendientes, el trabajo relacionado con la Covid y las vacaciones que han tenido que coger para contar con todo el personal en otoño.

Explican que llevan años pidiendo un refuerzo en la atención primaria que no llega y se ve cada vez más necesario, además, por el envejecimiento de las plantillas. La administración sanitaria señala que no hay en estos momentos más médicos no profesionales sanitarios disponibles.