El lunes nueva reunión de coordinación donde se ampliarán las medidas si sigue el aumento de casos

Se ha reunido de nuevo el comité de expertos que asesora a la Xunta en esta crisis de la Covid 19 para buscar soluciones a la incidencia de la pandemia en A Coruña y posteriormente ha habido reunión del Conselleiro de sanidade con los alcaldes del área sanitaria. Hay preocupación. Se deja la posibilidad de nuevas restriccciones para el próximo lunes. Restricciones en el transporte público, no para los ciudadanos, aunque todas las posibilidades, seguir igual o incrementar los controles, están sobre la mesa. Todo a la espera de la evolución d elos datos.

El incremento de casos en el área sanitaria de A Coruña preocupa a la consellería de sanidade. Es progresivo, no exponencial, según los datos oficiales que ha entregado a los alcaldes del área pero no se está logrando frenar la curva de contagios. El próximo lunes el conselleiro convoca a los alcaldes a una nueva reunión. No ha dado datos, a pesar de que se los reclamaron sobre el inicio del curso. Una cuestión que preocupa a los diferentes ayuntamientos por lo que consideran falta de previsión de la Xunta. Benito Portela, Alcalde de Sada, habla de un momento incierto: "Pode haber cambios antes do día 10, creo que a incertibumbre planea na volta á educación dos nososo fillos e daquela intentaremos adaptarnos á realidad".

La próxima semana los alcaldes de los concellos del área de A Coruña mantendrán una reunión para presentar una posición conjunta sobre este tema a la Xunta de Galicia.

Ya han comenzado por lo demás los PCRs a personal municipal del Ayuntamiento de Sada que ha elaborado una lista de 153 voluntarios entre empleados del concello y colectivos expuestos en esta epidemia. Ayer se realizaron más de doscientos test de voluntarios en los municipios de Cambre y Carral. Junto a los cribados a empadronados de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años y las pruebas a domicilio y la Covidauto ayer se realizaron hasta 1.247 pruebas en el cómputo global de todos los colectivos.