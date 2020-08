El presidente del Deportivo Augusto César Lendoiro fue el gran protagonista de este viernes en Coruña Deportiva. El ex presidente explicó en Radio Coruña algunas intrahistorias que él vivió tras varios años conociendo a Javier Tebas. Desveló Lendoiro cómo el presidente de la Liga tiene amedrentados a los equipos, sobre todo los más humildes, a los que tiene silenciados. Tebas conoce todos los datos económicos de esos clubes y tiene la sartén por el mango para poder tomar decisiones. “Todos están escapados y nadie dice nada. Pero si son medianamente inteligentes deberían llegar a un pacto o esto va a ser un caos”.

"Es complicadísimo llegar a acuerdos con él”

Sigue defendiendo Lendoiro una solución pactada para desbloquear el fútbol pero considera que acciones como la solicitud de inhabilitación de Tebas por parte de la asesoría jurídica no ayudarán al Deportivo. “Conociendo bien a Tebas, el enfrentamiento brutal que existe no es el mejor. Habría que buscar un puente, y aun así, conociendo al maño es complicadísimo llegar a acuerdos con él”.

“Seguro que no ayuda. Otra cosa es que tenga razones. Conociendo a Tebas no es que no ayude, es un peligro público. Tebas no perdona. Tebas tiene intereses permanentes. Le complicas la vida y te elimina”. Denunció el silencio de la mayoría de equipos y espera que alguien de el paso al frente con valentía para llegar a un acuerdo.

¿Conchado ?: "es como es"

El ex asesor jurídico del Deportivo, Germán Rodríguez Conchado realizó en los últimos días varios artículos a nivel nacional en los que criticó la postura de la asesoría jurídica actual y aseguró que el Depor no tenía razón en sus reclamaciones. “Germán es Germán. A nadie debe sorprenderle…”, explicó Lendoiro. Para él, Conchado, en caso de estar en el caso de Óscar Rama, hubiese actuado de la misma forma y hubiese defendido de forma vehemente los mismos principios que ahora critica.