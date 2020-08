Una nueva empresa de autobuses podría estar funcionando a finales de año en Jaén

"Antes de final de año estará prestándose el servicio de transporte urbano con el contrato adjudicado" en la capital. Son las previsiones que esgrime el Ayuntamiento de Jaén, según ha indicado el concejal Delegado de Contratación, Control Servicios Públicos y Proyectos Municipales, Francisco Lechuga, quien ha asegurado que se va a tratar de un proceso largo y que va a ser complicado pero en el que "la justicia ya está dando la razón al Ayuntamiento".

Recordamos que en el pleno municipal del día 9 de julio, se anulaba el contrato con la empresa de autobuses Castillo y se abría la vía para licitar un nuevo contrato. Tal y como ha detallado la concejala de Presidencia, África Colomo, "la empresa concesionaria solicitó la aplicación de medidas cautelarísimas para que el juzgado pudiese tomar una decisión sin escuchar al Consistorio". Una estrategia que, según Colomo, se habría utilizado ya en 2011 y logró paralizar el tranvía que se encontraba en pruebas. El juzgado "no considera en esta ocasión que haya motivos suficientes para admitirla, por lo que se le ha notificado un auto en el que se rechaza la medida cautelar y se mantiene la vigencia del acuerdo plenario. Un proceso que se espera que dure años. Asimismo, el juzgado abre la vía para que el servicio público de transporte de viajeros sea licitado y adjudicado a otra empresa a través de un contrato puente mientras se licita el contrato definitivo. La concejala afirma que por encima de la empresa, "está el interés general de la ciudadanía" y considera que se trata de una resolución "de muchísima importancia para la ciudadanía, por lo que se está trabajando con rigor". Colomo acusa a la empresa Castillo de tener "un interés particular concreto que no representa a las necesidades de la ciudadanía" y recuerda que "las irregularidades en la empresa concesionaria del transporte urbano se han dado a lo largo de los años, incluso desde el inicio de la relación contractual".

Por su parte, Lechuga ha anunciado que este mismo viernes, el Ayuntamiento enviará al Diario de la Unión Europea el anuncio de licitación para dentro de un año, que permitirá que en el pleno de septiembre de 2021 el gobierno traslade el pliego de condiciones de este servicio público. Además, la semana que viene se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia un anteproyecto de licitación del servicio que permita elaborar durante diez años el proyecto definitivo. El objeto del anuncio es, según el concejal, que cualquier interesado "pueda mejorar el proyecto". Contará con un periodo de diez días para aportaciones y será entonces cuando pase de ser anteproyecto a proyecto.

La intención del Ayuntamiento es la de "restablecer el control del servicio para que este en manos municipales, algo que no se ha dado en los últimos 60 años".

La previsión es que antes de que acabe el año esté prestándose este servicio con el contrato adjudicado.

Con respecto a la puesta en marcha del tranvía en la capital, la concejala de Presidencia ha detallado que está prevista la última de las reuniones con la junta de Andalucía en septiembre, con lo que el convenio podría estar listo para firmarse en ese mismo mes.