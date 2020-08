Llamazares ataca: "Denunciaremos si nos sentimos en desigualdad"

La alianza de los clubes más pudientes de la Segunda B pone de manifiesto las diferentes estrategias económicas en tiempos de crisis a las puertas de la temporada más imprevisible y con mayores consecuencias en la historia de la división. A la denuncia de Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, se ha unido la Cultural a través de unas duras declaraciones de Felipe Llamazares. El director general amenaza con "acudir a las autoridades laborales o fiscales a denunciar si nos sentimos en desigualdad o perjudicados" en referencia a la situación financiera de los diversos conjuntos: "muchos clubes están apostando lo que tienen y lo que no para meterse en la Liga Pro el año siguiente. Si en enero o febrero esto no se ha producido, pues llevará a un crac y tendremos un problema porque se dejarán de pagar contratos".

En una entrevista en As, Llamazares desveló que "hay otros clubes que están dentro de un ERTE y el Estado está pagando sus nóminas, no como nosotros que las estamos asumiendo como hemos elegido y no tenemos nada que decir. Pero sí tiene que haber unas reglas para equipos que están en un ERTE". El dirigente del cuadro leonés refleja las situaciones que se está encontrando en el mercado al que están acudiendo dichos clubes "con menos carga laboral y económica que nosotros, que pagamos todas las nóminas a primeros de mes. Lo más grave es que todavía en el mercado hay clubes ofreciendo cantidades astronómicas a los jugadores para poder meterse la próxima temporada en la Segunda B Pro y parte de esas cantidades están ofreciendo en un doble contrato en la que no se cotiza ni en la Seguridad Social ni Hacienda. Aquí la Federación tiene que decir algo. No podemos competir en desigualdad".

Llamazares denuncia que "la propia AFE participa en este negocio, defiende a jugadores que no están fiscal y laboralmente en lo que le corresponde. Esto es un galimatías. Estamos todos jugando con las mismas normas en el campo, ¿por qué no lo hacemos también fuera?. Ayer hablaba con un representante y para un jugador me dice que el equipo X le ofrece 125.000 euros y 30.000 euros en mano al representante. No puede venir ese jugador conmigo porque yo no puedo ofrecerle ese dinero".

Por todo ello, la Cultural insiste en la necesidad de la puesta en marcha de la Segunda B Pro: "es el momento de que se pusiera en marcha: requisitos para los avales y condiciones mínimas como de instalaciones y presupuestos para competir. Los problemas hay que cogerlos por los cuernos y enfrentarnos a ellos. Hay que ver si los 100 o 102 equipos tienen capacidad económica y recursos para entrar en una competición con las circunstancias que tenemos. Si no las tienen, no lo iniciaremos. Aquellos con capacidades y con inversores van a salir perjudicados". En cuanto al comienzo de la temporada, apuntó: "lo que está viniendo es un tsunami y arrasa todo. Si somos capaces de empezar la competición pronto, salvaremos parte de los muebles en el tsunami. Si se retrasa mucho la competición y no podemos tener ingresos y tenemos que seguir pagando los mismos contratos, tenemos que parar. Y el parar significa cerrar la puerta".