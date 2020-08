La 'vuelta al cole' en Navarra tendrá clases 100% presenciales, horario de mañana y mascarilla obligatoria

La 'vuelta al cole' en Navarra será 100% presencial. A partir de octubre el horario será jornada continua solo de mañana: se suspenden las clases por la tarde. Tampoco habrá extraescolares, pero se mantiene el servicio de comedor y se amplía a todos los días de la semana, incluido el miércoles. La ratio máxima para los alumnos de infantil será de 20 alumnos por clase. Para los demás cursos, se mantienen las ratios habituales. Las mascarillas serán obligatorias en el aula a partir de quinto de primaria, inclusive. Para los más pequeños, hasta cuarto de primaria, no será obligatoria la mascarilla, pero se establecerán grupos estables de convivencia para que, si se detecta un positivo, se aísle a toda la clase del afectado. A partir de quinto de primaria, como todos los niños llevaran mascarilla se aislará solo a los contactos estrechos del alumno, al no considerarse que existe transmisión comunitaria. Además, se suspenden todas las actividades extraescolares de los centros a partir de octubre. Ese es el resumen de una ‘vuelta al cole’ que el Gobierno de Navarra lleva semanas planificando con asociaciones de padres y madres, directores de centros escolares, patronal, sindicatos, consejo y Servicio Navarro de Salud.

Los más pequeños, sin mascarilla y con grupos estables de convivencia

En Educación Infantil la ratio máxima será de 20 alumnos por clase. Sin embargo, en primaria no se rebaja el número de alumnos por clase. Será el de siempre, 25 alumnos. “En Educación primaria no se establecen ratios porque se establece un refuerzo pedagógico de recursos personales docentes que conllevarán un número de contrataciones de personales relevantes y significativas”, ha explicado Carlos Gimeno, consejero de Educación del Gobierno de Navarra.

Los profesores sí que tendrán que llevarla. Los niños de 0 a 3 años no tendrán que llevar mascarilla en ninguna parte, y será obligatorio mantener las distancias entre ellos en el transporte al colegio. Los alumnos de infantil y hasta cuarto de primaria inclusive no tendrán que llevar mascarilla en el aula, pero sí tendrán que llevarla en los lugares comunes del centro y en el transporte al centro escolar. Como no llevan mascarilla, para controlar los contactos se establecerán grupos estables de convivencia. “El rango horario en Educación Infantil y Primaria será entre las 9:00 horas y las 14:30 horas. El servicio de comedor finalizará como muy tarde, en aquellos que tengan varios turnos a las 15:45 horas. El servicio de transporte de regreso se organizará después del comedor. Como les digo, habrá servicio de comedor todos los días de la semana a partir de octubre”, ha destacado Gimeno.

Equipos informáticos para los más mayores

En Educación Primaria no habrá ratios más pequeñas en las aulas porque la mascarilla será obligatoria dentro del aula a partir de quinto de primaria. Los cursos superiores, al igual que los más pequeños, también irán al colegio solo de mañanas, y para ellos tampoco habrá extraescolares. El consejero Gimeno explicaba que “la franja horaria en Educación Secundaria será entre las 8:00 y las 15:00 horas. Los grupos que compartan franja horaria de salida y de entradas deberán coordinar sus horarios para no solapar sus rutas de transporte y evitar así aglomeraciones”. También se recomienda una entrada y salida escalonada de los centros escolares para evitar que se formen grupos grandes de alumnos en las puertas de los colegios. Las ratios en el aula serán las habituales: máximo 30 alumnos por clase en Secundaria y 33 en Bachillerato.

El Gobierno de Navarra ha contratado a 666 profesores como refuerzo para una ‘vuelta al cole’ entre estrictas medidas de seguridad. Se destinarán 47 millones de euros a financiarla, y parte de ese dinero será para comprar equipos informáticos (ordenadores, cámaras, tabletas…) para poder garantizar la igualdad de oportunidades. Si hubiera algún rebrote en los centros y se aislara a los alumnos, se pasaría en ese caso a enseñanza online mientras dure el aislamiento. “Existen ahora mismo ya en el Departamento de Educación 500 tabletas con tarjetas SIM con Internet para utilizarlas con la mayor urgencia posible si se produjese algún confinamiento de algún alumno o grupo estable en los compases del curso académico”, aclara el consejero.

Protocolo de detección en las aulas

Si se detecta un positivo hay varios protocolos posibles, en función de las características de la situación. Si los síntomas del niño se detectan en casa, los padres deberán llamar ellos a atención primaria para que le hagan una prueba PCR. Si los síntomas se detectan en el centro escolar, el personal del centro deberá activar un protocolo. Se aísla al niño en un aula específica, se le coloca una mascarilla quirúrgica tanto al alumno como al acompañante y se llama a sus padres para informarles. También al centro de salud para que le hagan una PCR y que se le aislé. Al alumno se le hace una PCR menos de 24 horas. Hasta que no se sepa el resultado, no se aísla a nadie más.

En caso de que el resultado de la PCR sea positivo, se aísla al niño y a toda su familia durante al menos diez días.

En el caso de los alumnos del centro escolar, el aislamiento de contactos dependerá de la edad del niño y el curso al que pertenezca. Hasta cuarto de primaria incluido, como los alumnos no llevan mascarilla y están en grupos estables de convivencia, se entiende que todos los niños del grupo, todos los de su clase, son contactos estrechos, por lo que se les hace a todos una PCR y, aunque sea negativa, se les aísla 10 días. Pasados esos diez días, se les vuelve a hacer una PCR, y si el resultado es negativo entonces pueden volver a clase. Al profesor no se le aísla porque él sí que lleva mascarilla mientras da la clase.

A partir de quinto de primaria, como todos los alumnos llevan mascarilla, se entiende que no hay transmisión comunitaria, por lo que si un niño da positivo se hace un análisis de sus contactos estrechos y se aísla solo a los mismos, como se le hace a cualquier adulto.