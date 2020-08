Cantabria no encuentra ningún motivo para no volver a las aulas

La Consejera de Educación, ha asegurado en el programa Hoy por hoy Cantabria que los centros educativos están preparados para que el inicio del curso escolar 2020-2021, prevista el 7 de septiembre en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial y el día 10 de ese mes fijada en ESO, Bachillerato y Formación Profesional

Y será además, dice, un regreso a la actividad 100% de forma presencial en todos los niveles educativos. Marina Lombo no encuentra, a pesar del incremento en el numero de positivos en PCR en la comunidad autónoma, ninguna justificación a un posible retraso en el arranque de la actividad escolar.

“Todo está preparado” defiende la consejera y no hay ninguna justificación sanitaria por el momento que avale un retraso en el calendario escolar, ni empezar con otro escenario que no sea el presencial.

En todo caso, recuerda que es Salud Pública quién tendría que pronunciarse en otro sentido y determinar si es preferible apostar por otra opción.

El borrador del Protocolo General de Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa en la Comunidad Autónoma recoge tres escenarios según la evolución de la pandemia, además del de docencia presencial, hay un segundo escenario con un método mixto y medidas más estrictas: menos alumnos en las aulas y una parte del alumnado que seguiría las clases en sus domicilios y un tercer escenario en el que se implantara la actividad telemática total.

Otras regiones como Madrid, Aragón y Murcia ya han anunciado que en sus centros educativos se va a apostar desde el inicio de curso, por una enseñanza mixta, aunque la mayoría de las comunidades autónomas se encuentran expectantes ante la reunión el 27 de agosto de la Conferencia Sectorial entre las comunidades y los Ministros de Educación y Sanidad.

Será en ese encuentro donde se establezcan las medidas que se tendrán implantar de manera homogénea y coordinada para afrontar un curso escolar marcado por la pandemia del coronavirus y la temporada de la gripe.

En esa sectorial, espera la consejera, según ha dicho en la Cadena Ser, se explique si los profesores tendrán que someterse a una PCR o al test serológico antes de regresar a su puesto de trabajo o no y donde se especifique cual va a ser el protocolo de actuación en el momento en que se detecte un caso positivo de covid en un centro educativo.

Cuestiones en todo caso, determinantes para la comunidad educativa. La semana que viene se espera tener respuesta a ellas, y antes, el día 25, la consejería de Educación se reunirá con la Junta de Personal Docente para informarles de todas las novedades y aclarar todas las cuestiones de cara al inicio de curso.

Y la semana que viene, también tendrán todos los centros educativos de la región que haber presentado a la consejería sus planes de contingencia, en los que explican como han organizado a nivel interno el regreso a la actividad en las aulas. Unos planes que serán revisados y devueltos con el visto bueno una semana antes del 7 de septiembre, para que los equipos directivos tengan tiempo de compartirlos con docentes y familias.

Sobre una situación que asegura se va a dar, “que alguna familia decida no llevar a sus hijos a clase en el inicio del próximo curso por miedo”, la consejera ha explicado que si son alumnos de infantil, es decir, de la enseñanza no obligatoria, la consejería no van a adoptar ninguna decisión que pudiera perjudicar a las familias, como pudiera ser la perdida de plaza escolar.

Otra situación es la de aquellos alumnos que cursan estudios en un curso de carácter obligatorio. Lombo defiende que han consultado al Ministerio de la Educación y a la Fiscalía y a falta de nuevas directrices, asegura que bajo la normativa actual, el no acudir al centro se consideraría absentismo escolar y debería ser la Fiscalía quien tuviera que actuar.

Marina Lombó ha defendido además que el Protocolo General de Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa en la Comunidad Autónoma presentado a finales de julio continua vigente ya que en este documento se explica cómo cumplir rigurosamente las cuestiones más recomendadas por sanidad: el uso de mascarillas, distancias, protocolos limpieza ventilación.

Un documento que recoge que el uso de la mascarilla será obligatoria a partir de Primero de Primaria y aconsejable para el alumno de 3 a 6 años. Los centros dispondrán de mascarillas higiénicas y FFP2, batas impermeables, pantallas faciales, gafas y guantes de nitrilo. Todo ello tendrá un coste de alrededor de 700.000 euros. Además, se incrementará la limpieza de los centros.

En los centros, cuya limpieza corresponde a la Consejería se incrementará al igual que en los de tituralidad municipal, la limpieza y desinfección. Supondrá un coste adicional de alrededor de 500.000 euros respecto al último curso académico.

El servicio de comedor deberá garantizar la limpieza entre turnos y se va a permitir que las comidas se sirvan en las aulas. Sobre el trasporte escolar las empresas que presten el servicio tendrán que disponer de gel hidroalcohólico, en coordinación con el centro educativo, y será la encargada de llevar a cabo las medidas de seguridad, limpieza, ventilación y desinfección del vehículo, entre turnos o rutas y siguiendo la normativa vigente.

En cuanto a los refuerzos del profesorado. El curso 2020-2021 arrancará con, al menos, 201 docentes más en las aulas de los centros educativos, 86 en Educación Infantil y Primaria y 115 en Educación Secundaria, ESO y Bachillerato y todos ellos, en la escuela pública. Este incremento supondrá un coste adicional de más de 9,3 millones de euros en materia de personal.

Las ratios serán más bajas que nunca, con una media de 9,68 alumnos por docente en Educación Infantil y Primaria y 8,13 en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en los centros de titularidad pública.

Las actividades complementarias estarán suspendidas y la Educación Física si se imparte deberá respetar una distancia interpersonal, además se recomienda la no celebración de las extraescolares que se celebran dentro de los recintos escolares.

También se proponen medidas para evitar aglomeraciones, como entradas y salidas escalonadas, reducir los desplazamientos y evitar asambleas y reuniones.

Se crearán grupos de convivencia estables entre los alumnos en sus clases, comedor y trasporte escolar, para qué llegado el caso, si aparece un caso de covid, aislar al menor número posible de niños.

Los alumnos, estarán, por norma general, solamente en su aula de referencia y junto a su docente, sin tener contacto con otros grupos. Estos grupos permiten limitar los contactos, algo clave para el control epidemiológico, y, también, una adopción rápida de medidas en caso de contagio. Este principio de no interacción con otros grupos habrá de ser especialmente estricto para el alumnado exento de la obligatoriedad de llevar mascarilla, es decir, para el alumnado de Educación Infantil.

Todas las familias firmarán una declaración responsable en la que se comprometan a que sus hijos e hijas no acudirán a los centros educativos si tienen fiebre o cualquier otro síntoma relacionado con la COVID-19.

Los centros podrán crear la figura del coordinador covid. Será la persona que sirva de un canal de comunicación para hacer llegar toda la información a Salud Publica y qué a su vez, cada centro recibirá la orden de actuación.

En concreto, las incidencias que pudieran surgir en relación con la enfermedad se comunicarán al Servicio de Inspección, la unidad que ejercerá la ‘Coordinación central COVID-19 de Centros’ que será, a su vez, el órgano de interlocución con la Dirección General de Salud Pública.