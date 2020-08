Sànchez, Rull i Turull demanen tornar al tercer grau al tenir l'aval judicial

L'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull han demanat a la jutge que, un cop ha avalat el tercer grau que els va concedir la Generalitat, revoqui la seva decisió de mantenir suspesa cautelarment la seva semillibertat fins que es pronunciï el Tribunal Suprem.

Així ho sostenen Sànchez, Rull i Turull en tres recursos de reforma, a què ha tingut accés Efe, que han interposat davant de la titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya, que dimecres passat va avalar el tercer grau als set líders independentistes presos a Lledoners, tot i que manté la suspensió cautelar de la seva execució a l'espera del que resolgui el Suprem.

La defensa Sànchez, Rull i Turull, exercida per l'advocat Jordi Pina, alerta a la jutge que la suspensió cautelar del seu tercer grau "no té cobertura legal", entre d'altres motius perquè la Fiscalia no ha recorregut per ara la seva resolució ratificant la progressió a la semillibertat que la Generalitat va concedir dels presos del procés.

Per aquest motiu, entén que, un cop la jutge ha desestimat el recurs de la Fiscalia en contra de la decisió de la Generalitat, la mesura cautelar que a finals de juliol va deixar en suspens la seva semillibertat -i per la qual els set presos a Lledoners no poden sortir des de llavors del centre penitenciari-, "s'ha d'alçar sense més, perquè ja no hi ha base legal per al seu manteniment".

Per a la defensa, només quan la Fiscalia recorri en apel·lació davant el Suprem l'aval de la jutge al tercer grau, si finalment així passa, hi hauria base per poder aplicar la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) per suspendre cautelarment la seva semillibertat fins que es pronunciï l'alt tribunal.

"No té cap sentit negar l'executivitat d'una resolució com és la confirmació de la progressió a tercer grau a costa d'un futurible, que no sabem si passarà o no", argumenten els recursos.

En els seus escrits, Pina subscriu en la seva integritat "els brillants raonaments de fons" esgrimits per la magistrada per ratificar el tercer grau dels presos del procés interns a Lledoners i remarca que, en cas de tornar a un règim de semillibertat, no hauria de haver "cap temor" perquè la pròpia jutge ja ha valorat la "nul·la perillositat" de fugida i reiteració delictiva.

En l'interlocutòria en què va ratificar el tercer grau dels presos del procés, la jutge de vigilància penitenciària va retreure a la Fiscalia que pretengui donar un "càstig exemplar" amb la seva oposició a totes les seves sortides i beneficis penitenciaris i ha advertit que és "decimonònic" plantejar que s'hagin de reconèixer culpables i que la seva condemna és merescuda.

En els seus escrits, Sànchez, Rull i Turull insisteixen que la jutge va acordar la suspensió cautelar del seu tercer grau sense base legal perquè la LOPJ ho preveu únicament en els casos en què la Fiscalia recorri en apel·lació l'aval judicial a la progressió dels presos, però no quan s'impugna una resolució administrativa, com va passar en aquest cas.

Aquest mateix argument és el que va brandar el passat 30 de juliol el titular del jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya, que a diferència del 5 va acordar mantenir el tercer grau a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa.