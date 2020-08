Pedro Garrido, "orgulloso" de seguir al frente del Jerez Industrial CF

Pedro Garrido seguirá cuatro años más al frente del Jerez Industrial CF y en los próximos días dará a conocer la composición de su nueva junta directiva.

El mandatario industrialista se muestra “contento y orgulloso de poder representar al club durante los próximos cuatro años, pero no es menos cierto que me hubiese gustado que se presentasen diferentes alternativas a nuestra candidatura ya que habría sido enriquecedor tanto para el club como para sus socios. En esta ocasión no ha podido ser pero espero que en las próximas elecciones se amplíe el abanico de candidatos para que nuestros socios puedan elegir la mejor opción” destacando que “aunque yo sea la cabeza visible de este proyecto nada sería posible sin el trabajo y apoyo de mis compañeros de junta. Todos ellos son cien por cien industrialistas que trabajan muy duro por el club de sus amores. Es todo un orgullo para mí y un lujo para el club poder contar con este equipo de trabajo”.

A partir de ahora, Garrido asegura en los medios oficiales del club, que “seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora. De hecho ni durante el Estado de Alarma hemos parado la actividad en el club ya que estuvimos trabajando en la propuesta de reestructuración de División de Honor que se envío a la Real Federación Andaluza de Fútbol. Posteriormente estuvimos preparando el play off de ascenso y, una vez finalizada nuestra participación en estas eliminatorias, inmediatamente nos pusimos manos a la obra para preparar la temporada venidera aún a sabiendas que debíamos convocar elecciones a la presidencia del club. Era un acto de responsabilidad de la junta que presido trabajar con la máxima antelación posible en el capítulo de renovaciones, altas y bajas y que, en caso de haberse producido un relevo en la presidencia del club, no se hubiese encontrado sin jugadores y sin cuerpo técnico. La mayoría de los jugadores de nuestra plantilla tenían ofertas de otros equipos y de ahí la decisión de empezar a trabajar con tanta antelación. No obstante, tanto en las renovaciones como en los fichajes realizados hasta la fecha se dejaba claro a los jugadores que el club entraba en proceso electoral y que el acuerdo definitivo quedaría supeditado a nuestra continuidad como junta directiva o, en su defecto, a la aprobación de una posible nueva junta entrante”.

Ahora, con cuatro años de mandato por delante para Pedro Garrido “es el momento de afianzar las bases sobre las que hemos estado trabajando durante nuestro anterior mandato y principalmente en lo que a nuestro proyecto de cantera se refiere. Este año contaremos con un nuevo equipo juvenil y la idea es seguir creciendo en ese sentido. Creo que estamos poniendo las bases para crear un bonito proyecto de cantera a medio plazo. La cantera debe tener un papel importante en la estructura deportiva del club y debe ser un vivero importante de futbolistas del primer equipo. Más adelante daremos mas detalles pero puedo adelantar que cuatro jugadores del juvenil más otro que pasa a categoría senior harán la pretemporada con el primer equipo” al tiempo que “intentaremos seguir con el crecimiento que institucionalmente está teniendo el club en la sociedad jerezana. Seguiremos, dentro de nuestra humildad y limitaciones, tender la mano a la sociedad jerezana como lo hemos venido haciendo estos últimos años y poniendo nuestro granito de arena allá donde se nos requiera. El fútbol, dentro de la lógica rivalidad, debe ser siempre un nexo de unión y no de división”.

Por último el presidente quiso “agradecer las innumerables muestras de apoyo que he recibido estos días por parte de nuestros socios y aficionados. También agradecer nuevamente a mis compañeros de junta el grandísimo trabajo que realizan cada día y el tremendo sacrificio personal y familiar que asumen en pos de ayudar al club. Gracias a todos y aúpa Industrial”.